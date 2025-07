Elezioni regolari all’Ordine degli Infermieri di Reggio Calabria: ricorso inammissibile ed infondato

Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Reggio Calabria, dott. Pasquale Zito, esprime soddisfazione per la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che ha respinto integralmente il ricorso proposto dal sig. Domenico Bagnato avverso l’esclusione della lista “Noi Infermieri !!!” in occasione dell’ultima tornata elettorale per il rinnovo degli Organi istituzionali dell’OPI di Reggio Calabria – triennio 2025/2028. L’Autorità Giudicante ha respinto integralmente la domanda di annullamento dei risultati delle operazioni elettorali, richiesta dal referente della lista denominata “Noi Infermieri!!!”, riconoscendo la fondatezza delle eccezioni formulate dalla difesa dell’Ordine, rappresentato dall’Avv. Giovanna Cusumano del Foro di Reggio Calabria e dall’Avv. Domenico De Angelis del Foro di Campobasso, in merito all’irregolarità della notifica del ricorso e alla omessa notifica ai soggetti risultati vincitori della competizione elettorale.

La decisione, che ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, rappresenta l’ulteriore conferma della piena legittimità dell’operato dell’Ordine, che ha sempre agito nel rispetto delle norme e a tutela della trasparenza e regolarità del processo democratico. Questo risultato rafforza la credibilità dell’Istituzione e garantisce la piena operatività degli Organi eletti, al servizio della comunità professionale e della tutela della salute pubblica.