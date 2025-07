Prodotto del territorio per il territorio: da Vaccarizzo inizia esperienza estiva calabrese. Al via 20esimo concorso vini Arbëreshë

Con questa edizione speciale del 20esimo Concorso dei Vini Arbëreshë, il Salotto diffuso di Vakarici, modello vincente di destinazione turistico-esperenziale, esportabile e replicabile, continua a portare in scena una delle proposte identitarie più importanti della regione, segnando di fatto l’inizio dell’esperienza estiva calabrese. Quello che si appresta ad essere un viaggio sensoriale prenderà vita dai vini autoctoni, autentici custodi di una tradizione secolare e dalla grande esperienza culinaria dell’Agrichef Enzo Barbieri, che riesce a portare in strada il meglio della tradizione gastronomica calabrese stagionale e a filiera corta, a conferma che non tutto il fast food è cibo spazzatura.

IL VINO E IL CIBO: MOTORE DI UN’ESTATE ALL’INSEGNA DEL GUSTO AUTENTICO

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Pomillo, in programma per il prossimo sabato 5 luglio a partire dalle 18.30, continua ad avere come obiettivo la promozione del prodotto-territorio attraverso uno dei prodotti principe del territorio: il vino, simbolo della ricchezza culturale e gastronomica locale. La sinergia tra i Vini Arbëreshë proposti da più di 100 produttori dell’Arberia e la grande ultra cinquantenaria esperienza Barbieri diventa così la motivazione più forte per preferire l’entroterra alla costa.

VACCARIZZO RAGGIUNGIBILE DA SAN COSMO ALBANESE

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ricordare che per raggiungere Vaccarizzo Albanese è necessario procedere, causa strada chiusa per lavori, dalla SP180, da San Cosmo Albanese.

LE ECCELLENZE DELL’AGRICHEF BARBIERI RACCHIUDONO L’ESPERIENZA CALABRIA

Ecco l’esperienza identitaria proposta da Barbieri: le Fileja alla Barbieri, mantecati con sugo di pomodoro fresco, parmigiano e basilico; lo Stufato di manzo podolico, tenero e ricco di storia, un vero tributo alle tradizioni pastorali. Per gli amanti dei sapori più rustici, la Ciabatta di pane farcita con capocollo di maiale fresco grigliato e melanzane arrostite promette un connubio irresistibile di croccantezza e morbidezza. E ancora, la Salsiccia grigliata con verdure d’autunno, un contrasto armonioso tra la sapidità della carne e la dolcezza delle primizie della terra. Ad accompagnare queste prelibatezze, l’immancabile contorno di Peperoni e patate e le croccanti Chips di patate silane.

PRESENTI ANCHE LE CANTINE D’ALBANIA

Insieme ai vini arbëreshë ci sarà – fa sapere l’assessore Giovanni Romano – una selezione di vini dall’Albania: le Kantine Kokomani di Durrës, Penium di Pogradec; Belba di Kavajë; Shehi di Tirana; l Kllari di Shijak.

UN MOSAICO DI PASSIONI: OLTRE 100 PRODUTTORI CELEBRANO I VINI ARBËRESHË

Vini Arbëreshë è un mosaico di volti, di nomi, di eterogeneità portata all’unità dalla passione per il vino naturale, sincero e artigianale. Da Civita a Frascineto, da San Basile a Spezzano Albanese, da Santa Sofia D’Epiro, a San Demetrio Corone, da San Giorgio Albanese a Plataci, da Vaccarizzo Albanese, a San Benedetto Ullano, da San Martino di Finita a San Cosmo Albanese, da Firmo a Lungro, da Acquaformosa a Farneta, frazione del comune di Castroregio, fino alle due potentine San Paolo Albanese e San Costantino Albanese. Tocca più di 15 comunità e coinvolge più di 100 produttori di vini arbëreshë la XX edizione del Concorso che ha già messo in moto la macchina organizzativa con il recupero delle bottiglie da parte di Padre Elia Hagi che saranno poi giudicate dall’apposita giuria guidata da Gennaro Convertini, Presidente dell’Enoteca Regionale Cada dei vini di Calabria. Il nome dei vincitori, tre per ogni categoria di rosso, rosato e bianco si conosceranno nel corso della cerimonia di premiazione. Alle ore 21 in piazza Scura si terrà la Violin Performance di Francesco Falcone, la Zoe’ Live Band ed il Dj set di Franco Siciliano.