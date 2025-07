Morano Calabro: tutto pronto per l’apertura della scuola estiva “Piccoli restauratori”

Il Comune di Morano, nell’ambito del progetto Ri_Abitare Morano – Intervento 4 finanziato dal PNRR, apre le porte della Scuola di Restauro e Valorizzazione dei Beni Storici e Culturali ai più giovani, con un’iniziativa per i mesi estivi unica nel suo genere: il laboratorio “Piccoli Restauratori“.

Dal 28 luglio al 5 settembre 2025, ragazze e ragazzi dagli otto ai diciassette anni avranno l’opportunità di immergersi nel mondo affascinante del restauro artistico, grazie a un percorso educativo della durata di 55 ore, ricco di attività pratiche, giochi creativi e momenti di orientamento.

Un’esperienza immersiva e affascinante nel mondo del restauro. I partecipanti “metteranno le mani in pasta”: stucco, pigmenti, foglia oro, pennelli e colori diventeranno strumenti quotidiani con cui lavorare su icone, mosaici, cornici e superfici pittoriche. Impareranno a riconoscere i materiali, a maneggiare gli strumenti con cura e a rispettare il tempo lento e riflessivo del restauro, sviluppando attenzione al dettaglio e precisione del gesto.

Ma non si tratta solo di arte. Il corso è infatti studiato per offrire un’occasione di crescita personale e favorire la corresponsabilità nella cura del patrimonio culturale, stimolando la cooperazione e l’impegno di gruppo.

Il laboratorio rappresenta uno spazio di orientamento: attraverso l’esplorazione dei mestieri legati al restauro – dal pittore al doratore, dal mosaicista all’analista dei materiali – i partecipanti potranno scoprire passioni nascoste e accendere l’interesse per un possibile futuro professionale tra arte, bellezza e memoria.

A guidare i ragazzi ci saranno Sabrina Sicari, direttrice della Scuola di Restauro e Valorizzazione dei Beni Storici e Culturali, Formatrice esperta in sistemi, metodi e tecniche di apprendimento; Andrea Smeriglio, Funzionario per le Tecnologie presso il Ministero per la Cultura, Direzione Regionale Musei, restauratore e ricercatore; Elena Anastasi, coordinatrice del progetto.

Iscrizioni online al link: https://forms.gle/853tJnbaz2rmDnTs7

Per info scrivere a: moranoinformazione@gmail.com.

I Posti sono limitati a quindici partecipanti, assegnati in ordine di iscrizione.

La frequenza della scuola è gratuita.

«Lanciamo con entusiasmo questo ulteriore programma estivo in ambito PNRR Intervento 4» afferma il sindaco Mario Donadio. «Trattasi si un’iniziativa di grande spessore pedagogico, pensata e allestita per avvicinare i giovani alla bellezza dell’arte e alla cura del nostro patrimonio. È un’opportunità da non perdere per chiunque tra i nostri ragazzi desideri imparare e camminare in un contesto stimolante e creativo, con prospettive occupazionali in un settore continuamente in crescita».