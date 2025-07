Jazz Itinera fa tappa a Catanzaro

Continua il cammino della Rassegna Jazz Itinera , che farà tappa nel capoluogo di Regione in collaborazione con il locale Ethos di Catanzaro.

La Rassegna denominata Ethos Jazz Rewiew, partirà dal 10 sino al 31 luglio.

Concerti jazz allargati anche al genere Soul e al Blues.

Jazz Itinera guidata dal Direttore Artistico M° Francesco Miniaci, contribuisce a portare valori positivi della musica jazz nella nostra regione promuovendo appuntamenti di grande rilievo sia dal punto di vista didattico/storico, che concertistico

Da parecchi mesi sono stati toccati vari punti della regione con ospiti di grande spessore artistico come Marcello Piras, Daniele Scannapieco, Nico Gori, Giovanni Amato, Elena Welch e molti altri , riscuotendo ovunque lusinghieri giudizi di pubblico.

Ethos Jazz Review, è un iniziativa che prevede il fare musica dal vivo con tre imperdibili appuntamenti di musica Jazz, e Blues.

Si comincerà giovedì 10 luglio alle ore 22 con un concerto di blues, ad aprire la rassegna sarà Il chitarrista cosentino Eugenio De Luca Jazz Three.

Eugenio De Luca laureato in chitarra jazz con il massimo dei voti, virtuoso della chitarra e cantante appassionato di musica blues. La sua tecnica impeccabile e la sua voce calda e coinvolgente è un suono distintivo e coinvolgente. Il concerto , crea atmosfere suggestive e contribuisce ad arricchire il sound dei musicisti con i quali collabora. Le numerose collaborazioni in particolare nella musica Blues lo hanno portato a suonare su palchi importanti ottenendo sempre lusinghieri giudizi di pubblico e di critica. La formazione: Eugenio De Luca Voce e Chitarra e Guitar , Corrado Mendicino all’ Organo e Fabio Lizzani alla Batteria

A seguire, mercoledì 16 luglio alle ore 22, concerto di musica Soul, con Elisa Brown 4tet.

Elisa Brown (in arte Brown ), vocal coach e conduttrice di gruppi corali in tutta Italia. Cantante affermata nella musica Gospel italiana, che si dedica da anni allo studio del potere della voce che guarisce. Ha al suo attivo centinaia di concerti e collaborazioni con importanti musicisti della scena nazionale e internazionale.

La formazione Elisa brown alla voce, Egidio Ventura al Pianoforte , Frank Marino al basso elettrico e Maurizio Mirabelli alla batteria.

Giovedì 31 luglio 2025 a chiusura della rassegna ci sarà un concerto di Jazz, con un repertorio di Standards, Andrea Paternostro 4tet.

Andrea Paternostro, giovane talento sassofonista cosentino, che da diversi anni sta ottenendo sempre note di merito collaborando e suonando con musicisti di fama nazionale e internazionale come: Giovanni Amato, Giuseppe Venezia, Elio Coppola, Flavio Boltro, Achille Succi, Jerry Weldon, Walter Ricci, Maurizio Urbani, Massimo Manzi, Emanuele Cisi, Joe Lovano, Paolino Dalla Porta, Dado Moroni e tanti altri.

La formazione: Andrea Paternostro Sassofono , Egidio Ventura Piano, Mimmo De Paola contrabbasso e Maurizio Mirabelli batteria.

Tutti i concerti verranno realizzati presso il locale Ethos in Piazza Giacomo Matteotti, 11 a Catanzaro.

Ai concerti è gradita la prenotazione. Per informazioni telefonare al 0961.557415 – 345.2423310