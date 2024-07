Corigliano Rossano: aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025

Sono state aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025, con termine ultimo entro e non oltre la data del 30 settembre 2024.

L’accesso per iscrizione al servizio sarà subordinato alla registrazione online presso il portale “Novaportal”, tramite Spid, oppure servendosi del CID, collegandosi all’indirizzo https://coriglianorossano.ristonova.it/novaportal/

Nella sezione “Mensa Scolastica” presente nel sito istituzionale dell’Ente www.comunecoriglianorossano.eu, è possibile consultare e scaricare le istruzioni per l’iscrizione al servizio.

Durante l’accesso alla piattaforma bisogna compilare tutti i campi, inserendo, dove è richiesto, documento d’identità in formato PDF, certificato Isee con scadenza 31/12/2024, eventuale copia certificazione di disabilità ed eventuale attestazione Asp per dieta speciale.

Per i regimi alimentari diversi a causa di motivi religiosi si può scegliere sul portale il menu adatto alle proprie esigenze.

In caso di difficoltà nell’inserire la copia in PDF sul portale Novaportal, si può consegnare il documento a mano oppure inviarlo tramite email al seguente indirizzo: pubblicaistruzione@comunecoriglianorossano.eu, in modo da poter permettere al personale addetto di perfezionare l’inserimento del documento dell’utente.