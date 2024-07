Carmine Raimondi: “Nel tempo, io e te” Nuovo brano in streaming e sul palco

È prossimo all’uscita “Nel tempo, io e te”, nuovo brano del cantautore e musicista calabrese Carmine Raimondi. La canzone sarà a breve disponibile su tutte le piattaforme di streaming multimediale e sarà presentata in anteprima all’Arena Summer Fest di Santa Maria del Cedro in programma sabato 27 luglio 2024 sul lungomare nord. Il pezzo sarà compreso nella tracklist del primo album dell’artista, in uscita agli inizi del nuovo anno.

“Nel tempo, io e te”, testo e musica di Raimondi, vanta produzione artistica, arrangiamento e registrazione a cura di Antonio Deodati, musicista noto per le collaborazioni musicali con Mango, Eugenio Bennato, Laura Valente (Mattia Bazar), Vittorio De Scalzi (New Trolls), Olga De Souza (Corona), Federico Poggipollini, Michele Placido, Renanera e molti altri. Deodati ha inoltre suonato tastiere e chitarre elettriche nel brano del cantautore calabrese.

Il nuovo brano sarà inoltre diffuso attraverso un videoclip, ideato da Unaderosa, autrice, compositrice, scrittrice, cantante, vocal coah e regista, mentre il videomaking è stato affidato a Vincenzo De Rosa. Sulla produzione video, Raimondi precisa: “Ho fortemente voluto che le scene fossero girate nel territorio di Santa Maria del Cedro, dove vivo, prediligendo la costa e il castello di San Michele, allo scopo di valorizzare le bellezze paesaggistiche di questo scorcio della Riviera dei Cedri”.

Con “Nel tempo, io e te” Raimondi prosegue il suo percorso nel solco del tema dell’amore e della figura femminile. “Il brano – commenta il cantautore – parla di una storia d’amore destinata a durare per sempre e che, nonostante lo scorrere inesorabile del tempo, si fortifica sempre più. È il racconto di una vita a due, ricca di emozioni, di vite intrecciate da un filo rosso. Ogni gesto è espressione di un sentimento immenso, che diventa un quadro dipinto da una danza che incanta, tra follia e magia. Un amore che splende come il sole e si muove come una melodia senza fine. Aria preziosa che dà respiro alla vita.

Lei – confessa Raimondi rivelando il tratto autobiografico della composizione – è il regalo più bello della mia esistenza. Il vero amore sembra essere un’utopia, ma basterebbe guardarsi attorno e apprezzare tutte le cose belle che la vita ci dona. Quando si ha la fortuna di amare ed essere ricambiati si può toccare con mano il compimento di un disegno perfetto”.

Nei prossimi progetti del cantautore figura l’uscita di un nuovo singolo, entro l’estate 2024, e una serie di concerti e partecipazioni ad eventi musicali. Raimondi continua dunque nel suo impegno in campo artistico e mette nel mirino nuovi momenti di crescita, dopo la partecipazione a Casa Sanremo e all’edizione 2024 del concorso “Donne D’Amore”, premio internazionale dedicato all’universo femminile presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma con il testo di “Donna, tu sei così”.