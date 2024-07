Anna La Croce continua a portare avanti la Calabria con il suo nuovo singolo “Sto cercando te”

È uscito a mezzanotte del 12 Luglio su tutte le piattaforme digitali il secondo inedito della cantautrice calabrese Anna La Croce dal titolo “Sto Cercando Te”.

Pa canzone è una fusione principalmente di 2 generi Pop estivo e reggaeton e vuole veicolare con ironia ma determinazione un messaggio che mette in discussione noi con il nostro io.

La cantautrice Anna La Croce, nata a Catanzaro, è una giovane artista di 17 anni che studia canto presso il conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. Inizia a coltivare la sua passione per il pop fin dall’età di 4/5 anni, ispirata dal fratello Keven (in arte Kobra). Ha partecipato a numerosi concorsi e manifestazioni canore, qualificandosi sempre tra le prime posizioni, Fra i più importanti il Concorso Giovani Talenti “Moulin Beach”, l’Italia Music Festival, il Premio Pulia Voice, il concorso “Je So Pazzo”, “Sanremo DOC”, e il Giffoni Festival. Nel 2022, pubblica il suo primo inedito “La Scia Del Tempo”, che le porta 15 mila followers. Nel luglio 2023, firma un contratto discografico con la “Joseba” tramite il progetto “Artista X Passione” dell’ITC XXIV MAGGIO di Taormina (ME). Ha vinto numerosi premi, tra cui il 1° posto al festival “Italian Talent Show” e il premio “Voce Radiofonica” al concorso “La Voce”. Tra le sue esibizioni più importanti, ha aperto i concerti di Malgioglio, Dargen D’Amico, Jalisse e ha duettato con Federica Carta. Recentemente, si è qualificata al primo posto regionale per la “Performer Cup” e rappresenterà il Sud alle competizioni nazionali, internazionali ed europee nel 2024-2025. Il 12 luglio 2024, ha pubblicato il suo secondo inedito “Sto Cercando Te”, scritto insieme a Luca Napolitano, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Anna continua a esibirsi come ospite in vari eventi e sfilate in tutta Italia, come ” Miss Italia”,Miss Principessa d’Europa, Miss Mood, “Miss/Mister Piscine Olimpioniche”,”Miss Sotto Le Stelle”, “Miss Film Festival” E “Una Ragazza Per Il Cinema”.

La cantautrice ci tiene a marcare che questa nuova creazione: “Sto cercando te” è una canzone che invita ad un viaggio introspettivo, esplorando le profondità dell’animo umano e della mente. Con una narrazione ironica e riflessiva, il protagonista cerca la propria mente, fonte di sogni e tormenti. La canzone incoraggia ad accettare le proprie imperfezioni, affrontare le sfide della vita e perseguire la felicità e la realizzazione personale. Attraverso la musica, si esplora la connessione con sé stessi e con gli altri, trovando forza e speranza nonostante le difficoltà. “Sto cercando te” è un messaggio universale di introspezione e ricerca del proprio posto nel mondo.

La cantautrice Anna La Croce invita tutti a seguirla su tutti i social affinché insieme presto, si possa vivere l’emozione di vederla partecipare al programma di Amici di Maria De Filippi obbiettivo per cui la sta vedendo ogni giorno palcare luoghi diversi della nostra Italia.