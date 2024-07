Teatro del Carro in tour – tutti gli appuntameti estivi della compagnia

Con l’estate non si ferma l’attività della compagnia Teatro del Carro Pino Michienzi che, archiviata la stagione al Teatro Comunale di Badolato – dove ha sede la residenza MigraMenti -, si prepara a una ricca serie di appuntamenti in tutta Italia.

Per quanto riguarda il mese di luglio, dopo il primo appuntamento di venerdì 19 al Castello Brancaccio di Roviano (Rm) per il Festival Portraits on Stage con “Passi sulla mia testa“ di Fabio Butera con Francesco Gallelli, il 24 luglio sarà in scena nello spazio all’aperto di Largo alle Colonne a Roccella Jonica (Rc) dove, ospite del Circolo di lettura Aras, il Carro presenterà “Sarmùra” – Omaggio a Leonida Rèpaci, con Anna Maria De Luca, Luca Michienzi, Francesco Gallelli e la musica dal vivo di Salvatore Fiorentino. Per il Festival Innesti Contemporanei, a Palazzo Mazza a Borgia (Cz), venerdì 26 andrà in scena “U Figghiu” di Saverio Tavano.

Il mese di Agosto si aprirà con la consegna del Premio Nicola Petrolino ad Anna Maria De Luca all’Arena di Catona (Rc), nell’ambito del Verso Sud Festival del cinema mediterraneo, dove venerdì 2 sarà proiettato il film “La festa del ritorno” di Lorenzo Adorisio, in cui la direttrice artistica di Teatro del Carro è tra gli interpreti principali. Il giorno successivo, sabato 3 a San Giorgio Morgeto (Rc), per il Cittu Cittu Festival, ci sarà “I luoghi che vorrei“, mentre il 4 agosto all’Arena del Teatro Comunale di Soverato (Cz), nell’ambito del Festival di Scrittura feminile – Donna, vita e libertà andrà in scena “Le verità di Medea“. Quella di Soverato sarà la prima delle tre date estive de “Le verità di Medea” che tornerà in scena il 30 agosto al Palazzo Betta Grillo di Rovereto (Tn), per la rassegna Teatro in Corte Betta Grillo, e l’1 settembre a Padova per GirovagArte. La Compagnia Teatro del Carro sarà anche il 28 agosto con il suo “Spartacu Strit Viù” al Todi Off Festival, al Teatro Nido Dell’Aquila di Todi (Pg). Altre date agostane sono in corso di definizione.

Per quanto riguarda l’ospitalità, e nello specifico lo SPAc Badolato Summer Theatre, invece, nello spazio all’aperto antistante il Teatro Comunale di Badolato (Cz), il 12 agosto alle 21.45 andrà in scena Strampalati spettacolo internazionale di circo contemporaneo della Compagnia francese Circ’ Hulon.