Laghi torna da Maysoon Majidi: “inviamole lettere, cartoline e messaggi di vicinanza”

Ancora un gesto di sostegno, quello del consigliere regionale Ferdinando Laghi, nei confronti di Maysoon Majidi, all’indomani dell’udienza che ha visto il rigetto della misura dei domiciliari.

Laghi, infatti, torna a farle visita in carcere a Reggio Calabria trovandola ancora una volta provata dal punto di vista psicologico. E’ per questo che, in vista del suo compleanno il 29 luglio, ma anche in seguito, il consigliere regionale esorta ad inviarle dei messaggi di sostegno, delle cartoline o delle lettere che possano farle sentire vicinanza e calore umano.

“In questo momento Maysoon non deve essere lasciata sola – ha dichiarato Laghi al termine della visita – è per questo che, oltre alla vicinanza di chi può andare a trovarla, chiediamo a chiunque voglia farlo di spedirle una cartolina, una lettera o una testimonianza di solidarietà al seguente indirizzo: Maysoon Majidi presso Casa Circondariale Panzera di Reggio Calabria, Via del Carcere Nuovo – 15, 89133 Reggio Calabria.

Sicuramente è qualcosa che possiamo fare per lei, per il suo compleanno ma anche dopo, per farle sentire concretamente la nostra vicinanza”.