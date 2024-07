Motta San Giovanni: il 9 agosto la settima edizione di “Vita da Minatore”

Il prossimo 9 agosto si terrà in Piazza della Municipalità di Motta San Giovanni, la 7° edizione della manifestazione “Vita da Minatore” col tema “Il Percorso del Pane”. Il motto della associazione è: “Commemorare per Ricordare” l’organizzazione del suddetto evento vuole essere un modo per rendere viva e presente questa espressione nella memoria della comunità mottese e di tutti coloro che sono vicini al mondo dei minatori. .Sono stati gli stessi minatori mottesi, ancora in vita, che nel costituire l’associazione nel 2004 hanno voluto scrivere nello statuto queste parole e l’associazione, che è un ente di rilevanza statutaria comunale, ne vuole essere custode e diffusore consapevole dell’immenso patrimonio valoriale che esse contengono. Il Percorso del pane è un tema centrale della vita dei nostri minatori perché lo spirito di collaborazione e di solidarietà tra i nostri minatori è partito proprio dalla condivisione di questo alimento durante le faticose giornate vissute nelle gallerie e nelle miniere.