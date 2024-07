Una nuova piazza in costruzione a Pianopoli: la moderna agorà sarà luogo di socializzazione e crescita per l’intera comunità

Pianopoli avrà presto una nuova piazza nel cuore del centro storico della città; proprio in questi giorni sono in corso i lavori per realizzare l’opera che costituirà un nuovo punto di aggregazione e socializzazione per la comunità pianopolitana.

La gran parte dei cittadini è certa che la piazza sarà moderna e funzionale, tra le più attrattive e suggestive dei comuni dell’hinterland e non solo. Si tratterà di un altro punto a favore per l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Cuda, al suo secondo mandato.

Gli elettori, infatti, alle recenti elezioni comunali hanno confermato la fiducia nei confronti della prima cittadina che nel corso del suo primo mandato ha raccolto unanimi ed entusiastici consensi. Un’amministratrice competente e preparata che ha dimostrato di essere sempre lungimirante perseguendo in primis il bene della città, il bene comune. Valentina Cuda, alla guida della macchina comunale, ha sicuramente dimostrato e continua a dimostrare che le donne sono perfettamente in grado di governare la res publica conseguendo risultati di grande rilevanza economica e socio-culturale per l’intera comunità.

I cittadini di Pianopoli attendono, dunque, la nuova piazza ben certi che sarà un luogo per incontrarsi ed anche per realizzare iniziative pubbliche per la crescita della collettività: una nuova agorà per costruire insieme un futuro condiviso. Pianopoli, per la sua strategica posizione al centro della Calabria, si candida a diventare così una delle più innovative ‘smart city’ del Meridione d’Italia, città intelligenti in cui operare sinergicamente per una buona qualità di vita a beneficio di tutti e di ciascuno.