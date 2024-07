Gli Union Pooh alla “Notte Azzurra” di Montauro

Il 2-3-4 agosto sul lungomare di Montauro si terrà la quarta edizione della Notte Azzurra. Visto il successo delle prime edizioni si è deciso di triplicare le date dell’evento e di arricchirlo di appuntamenti. Intenzione degli organizzatori è quella di valorizzare il pescato dello Jonio ma allo stesso tempo promuovere uno dei centri turistici più belli della costa jonica calabrese.

Saranno diverse le aree food presenti sul lungomare di Montauro che proporranno a visitatori e turisti ricette calabresi a base di pesce. Il tutto accompagnato da buon vino locale e da tanti eventi.

Durante la giornata inaugurale del 2 agosto si terrà “Moda sotto le stelle” organizzata da Unicram Calabria. Il giorno dopo, sabato 3 agosto, sarà la volta della musica degli Union Pooh. L’Official Tribute Band ripercorrerà i più celebri successi di uno dei gruppi musicali più amati dagli italiani.

“I ragazzi del mondo” faranno una carrellata di canzoni che sono entrate nei cuori di tutti gli amanti della musica. Nel tour “giorni infiniti” saranno riproposti dei must del gruppo bolognese come “Amici per sempre”, “il cielo è blu sopra le nuvole”, “Uomini soli”, “L’altra donna”, “Piccola Katy”, “Dammi solo un minuto”, “Chi fermerà la musica” e tantissimi altri successi.

Insomma saranno tante le novità e gli eventi della quarta edizione de “La Notte Azzurra” e per rimanere aggiornati basterà semplicemente consultare i social https://www.facebook.com/lanotteazzurra, https://www.instagram.com/lanotteazzurra, oppure il sito ufficiale www.notteazzurra.it.

Mentre per tutti coloro volessero esporre prodotti artigianali e tipici calabresi è possibile contattare i numeri 339 7123663 e 366 2004759.