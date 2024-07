Il film “Gli invisibili”, una storia sulle disabilità acustiche

Creatività Automatica dopo il successo dell’opera prima “Esisto ma non vivo” ripartirà a settembre con un altro progetto ambizioso, “Gli invisibili”, dedicato alle persone affette da disabilità uditiva. Esplorando al contempo altre sfumature sociali che spesso rimangono ” invisibili ” agli occhi della società odierna. Il 30 luglio dalle 9,30 alle 18,30 si terrà il casting presso il cinema garden di Rende aperto ad attori per ruoli, piccoli ruoli e anche figurazioni. “Gli invisibili,” ispirato a una storia vera, sarà girato ad inizio autunno tra Cosenza, Calopezzati e Casali del Manco anche per avviare un’opera di promozione territoriale. Si tratta di un film intimista che affronterà il tema complesso della comunicazione e le sue varie forme, con un’attenzione particolare verso le sfumature che spesso vengono ignorate dalla modernità. Creatività Automatica vuole analizzare le dinamiche dei rapporti sociali, le diffidenze, il superamento dei muri che si frappongono unendo nell’espressione cinematografica le voci inascoltate e i silenzi relazionali che ostacolano ogni possibilità dialogica. 32 anni, nativo di Casali del Manco, Marco Martire rappresenta una nuova generazione di protagonisti del cinema calabrese che intendono, nell’ottica della restanza citata da Vito Teti, porsi come costruttori di un’arte impegnata.