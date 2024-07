“Festival delle Invasioni” a Cosenza: il programma di oggi. Arriva Rosa Chemical

Cresce l’attesa per l’arrivo questa sera di Rosa Chemical al Festival delle Invasioni.

La quinta giornata del Festival promette, infatti, uno show esplosivo. A partire dalle 22.00, in piazza XV Marzo, open act con i Queen of Saba, band che si ciba di influenze Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica e smantella gli stereotipi di genere. Subito dopo toccherà all’artista e performer torinese Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, noto per il suo stile unico, le sue canzoni “provocatorie”, il linguaggio non convenzionale. Nel 2023, la partecipazione a Sanremo con il brano “Made in Italy” che ha ottenuto il doppio disco di platino. E ancora: “Bellu guaglione”, “Black out”, e a giugno l’uscita del singolo “3some” in collaborazione con Villabanks. Le Intro sono affidate a Dario De Luca e ad Ernesto Orrico.

Prosegue, inoltre, la rassegna teatrale, nel Teatro all’aperto – Cinema A.Tieri”, con “Alla ricerca di una rosa ancora rossa”, di Renata Antonante, una serata-evento in ricordo di Franco Costabile, Antonello Antonante e Franco Dionesalvi. L’appuntamento è per stasera alle ore 21,00.

Per gli appuntamenti collaterali del Festival, questa mattina la Villa Vecchia è stata letteralmente “invasa” da bambini e ragazzi di tutte le età. L’associazione Joka Calabria ha organizzato una serie di giochi, tutti autoprodotti, coinvolgendo i ragazzi in varie attività ludiche, come minigolf, ferma il tempo, pista delle biglie, la scacchiera gigante, la dama e altri giochi che hanno fatto compiere un salto indietro nel tempo. Le attività proseguiranno fino alle 17.30. Inoltre, Carmine Carbone, con l’Accademia Calcio Cosenza, sta svolgendo le attività sportive in Villa, come il calcio e il basket. Una grande festa dello sport. L’Accademia Calcio Cosenza, inoltre, ha organizzato delle navette gratuite per accompagnare i bambini in Villa vecchia. Previste anche attività mirate a promuovere l’inclusione sportiva di ragazzi con disabilità.