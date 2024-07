Porto di Gioia Tauro: si dimette Antonio Guerrieri da delegato del Comune

Antonio Guerrieri, membro del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, ha rassegnato le proprie dimissioni da delegato del Comune di Gioia Tauro, ruolo ricoperto da luglio 2021, con nota 21034 del 24 luglio 2024, anche sulla scorta del fatto che il Comune di Gioia Tauro ha provveduto ad indicare un nuovo designato nella persona del Prof. Avv. Natale Polimeni,

Dal canto suo, il presidente Andrea Agostinelli, nell’esprimere il suo sincero ringraziamento al dott. Guerrieri, ha sottolineato il suo fattivo contributo in seno al Comitato di Gestione nella discussione e nell’adozione di scelte anche strategiche dell’Ente.

<<In questi anni – ha evidenziato il Presidente– ho avuto modo di apprezzare il suo proficuo apporto alla determinazione di atti strategici per la crescita del nostro porto, attraverso documentate riflessioni, sempre approfondite e puntuali, offerte al confronto interno all’Organo con l’obiettivo di determinare il concreto sviluppo dello scalo portuale di Gioia Tauro>>.

A tale proposito, l’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio ha provveduto con decreto 163/24 a modificare la composizione del Comitato di gestione la cui prossina riunione si terrà il prossimo 31 luglio.