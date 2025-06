Nasce un nuovo corso di laurea magistrale Unical: progettare il turismo sostenibile e innovativo

All’Università della Calabria prende vita un percorso formativo unico nel suo genere: il corso di laurea magistrale in “Progettazione, innovazione e gestione delle destinazioni turistiche”. Coordinato dal professor Tullio Romita, sociologo del turismo ed esperto internazionale di Turismo delle Radici, è l’unico corso appartenente alla Classe LM-49 R attivato in un ateneo pubblico calabrese, all’interno del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. L’obiettivo è formare professionisti capaci di gestire e innovare le destinazioni turistiche in ottica sostenibile. Gli studenti acquisiranno competenze interdisciplinari, dalla sociologia del turismo alla storia e cultura dei territori, dall’economia alla gestione aziendale, senza trascurare l’uso avanzato delle lingue straniere e del digitale per il turismo e l’ospitalità 4.0. Un’offerta che risponde concretamente alla domanda di figure qualificate in grado di rafforzare la competitività delle imprese turistiche e promuovere servizi basati su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione. Il percorso formativo si distingue per la struttura didattica integrata: alle lezioni tradizionali si affiancano convegni, seminari, laboratori, visite guidate e incontri con professionisti dello sviluppo locale sostenibile e dell’innovazione turistica. Fondamentale anche l’esperienza sul campo: stage e tirocini sono svolti in collaborazione con esperti del settore, permettendo l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Potranno accedere al corso coloro che hanno conseguito una laurea triennale nella classe L-15 (Scienze del Turismo) o titoli equivalenti. L’ammissione è prevista anche per laureati in altre classi che abbiano maturato un numero minimo di crediti in specifici settori scientifico-disciplinari, oltre che per chi possiede un titolo di studio estero idoneo per l’accesso a corsi di secondo ciclo. L’ammissione, in ogni caso, prevede la verifica della preparazione personale mediante esame del curriculum e, se necessario, un colloquio finalizzato ad approfondire le conoscenze negli ambiti sociali e aziendali. “Questo corso – afferma il professor Romita – intende formare professionisti capaci di progettare il futuro turistico delle destinazioni, con attenzione al legame con il territorio, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale ed economica, per rispondere alle sfide di un turismo globale in continua evoluzione”. Un’opportunità che conferma l’impegno dell’Unical nell’offrire percorsi di studio innovativi, capaci di coniugare qualità scientifica, concretezza operativa e apertura internazionale, formando figure che potranno guidare il turismo calabrese e italiano verso scenari più competitivi, inclusivi e sostenibili.