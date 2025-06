Nuoto, Aqa all’assalto del trofeo Isola di Cirella: la società bruzia sbaraglia la concorrenza con 665 punti

All’assalto del Trofeo ‘Isola di Cirella”. La società Aqa sbaraglia la ‘concorrenza’ nella gara di nuoto di mezzofondo organizzata dall’ASD Anzianotti Nuoto Master in collaborazione con la Fin Calabria. La gara ha previsto un percorso di 3 km intorno all’Isola di Cirella, e in passato ha incluso anche una staffetta 4×1250 metri. La manifestazione è aperta ad atleti italiani tesserati FIN, sia agonisti che master. Gli atleti di Aqa hanno raggiunto quota 665 punti, al secondo posto gli Anzianotti con 544 e terza la Peppe Lamberti con 405 punti. Grande soddisfazione per Francesco Manna e tutti gli iscritti Aqa che, da tempo, vincono gare su gare. “Ringraziamo di vero cuore tutti i nostri atleti, dai master agli esordienti. Una bella soddisfazione vincere anche questa gara ed in questo territorio”, ha rimarcato la società prima classificata. Entusiasmo ed orgoglio per un successo meritato.

Prestazioni impeccabili e determinate. L’atmosfera era elettrica, e il pubblico ha applaudito con entusiasmo ogni vasca percorsa dagli atleti, culminando in un’esplosione di gioia al momento della vittoria. Per il team AQA, questa vittoria rappresenta molto più di un semplice trofeo. È la conferma del lavoro quotidiano, della disciplina, della passione e della forte unione del gruppo. Gli addetti ai lavori si sono detti estremamente soddisfatti della performance dei ragazzi, sottolineando l’impegno profuso durante gli allenamenti e la capacità di mantenere lucidità e grinta durante la competizione.

“Siamo fieri di questo risultato – hanno dichiarato da AQA – ma ancor di più della crescita che stiamo vedendo nei nostri atleti. Questa vittoria a Cirella è un passo importante nel nostro percorso, e ci dà la carica per affrontare con entusiasmo le prossime sfide”.

Il clima di festa ha coinvolto tutta la squadra, tra sorrisi, abbracci e qualche emozione. Un successo che rafforza l’identità e lo spirito del gruppo, e che resterà nella memoria di tutti i presenti come un momento di sport vero, condiviso e vissuto con intensità.