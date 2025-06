Si chiude con successo Fuscaldo Sun Spirit: un’esplosione di sapori e cultura

Fuscaldo Sun Spirit si è chiuso con una serata da ricordare. Il caldo di un giugno che ha il sapore d’agosto non ha fermato l’entusiasmo: le strade di Fuscaldo Marina, sabato 28 giugno, sono rimaste vive e piene fino a tarda notte, animate da volti sorridenti e dalla voglia di condividere il bello della propria terra. È questo, in fondo, il cuore della manifestazione: creare occasioni per riscoprire le eccellenze locali, incontrare chi le produce, degustarle insieme e sentirsi parte di una comunità che cresce.

La seconda serata della rassegna ideata da Carmine Scrivano, consigliere comunale delegato alle attività produttive, sostenuto dal Comune, dalla Regione Calabria, da Arsac e Calabria Straordinaria è stata densa di appuntamenti. Mentre gli stand delle oltre 60 aziende protagoniste aprivano al pubblico, nella Piazzetta del Pescatore si è tenuto l’incontro con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha fatto il punto sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo 43/2025 in materia di accise e bevande alcoliche. Un momento tecnico, ma anche molto partecipato, che ha confermato lo spirito informativo e di rete della rassegna. Antonio Di Noto, direttore territoriale dell’Agenzia delle Dogane per la Calabria, ha aperto il talk ricordando il valore del settore: «Un miliardo per il bilancio nazionale, oltre 30 milioni in Calabria». Il DL è «una rivoluzione attesa» che aggiorna norme ferme al 1995 e introduce «semplificazioni e un rapporto più collaborativo tra fisco e contribuente».». Pierpaolo Trapuzzano, Dirigente Ufficio delle Dogane di Catanzaro e Presidente del Comitato di Certificazione della Direzione Territoriale Calabria, ha sottolineato: «Le amministrazioni devono essere vicine ai produttori». L’Agenzia, ha spiegato, ha creato una struttura di certificazione «per garantire la qualità lungo tutta la filiera: un volano per gli spiriti calabresi». Poi intervenuta Simona Ciambrone, della Direzione Centrale Antifrode, Ufficio Laboratori, che ha ricordato quanto «la certificazione di qualità abbia un peso enorme in un Paese come l’Italia, primo in Europa per numero di prodotti DOP e IGP». Un primato che «testimonia il forte legame tra eccellenze e territori di origine». Ha chiuso il panel Tiziana Buno, responsabile Verifiche e Controlli Accise dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro, illustrando come presentare la domanda per l’ADM CERT. «L’imposta sulla produzione disincentiva il consumo di alcol e tutela la salute pubblica». L’attività dell’Agenzia coinvolge l’intera filiera «per garantire sicurezza e tracciabilità». Dopo l’intervento di Buno, Enzo Filardi, ristoratore e produttore di spirits a base di piretto – agrume tipico del cosentino – ha confermato la semplicità della burocrazia per ottenere la certificazione da parte di ADM.

Special guest della serata, Antonio Pollola, 12 anni, giovane talento dell’enogastronomia calabrese. Appassionato e competente, si accende parlando di eccellenze e territorio. «Da grande voglio fare questo», dice, ma già conquista con energia e chiarezza spiegando le proprietà degli ingredienti degli amari locali.

Piazzetta del Pescatore ha ospitato un momento importante: Rachele Grandinetti ha dialogato, via video e telefono, con Matteo Fornaca, CEO di The Spiritual Machine, main partner dell’evento. Non una semplice distilleria, ma un ponte tra creatività e competenza, che trasforma il vino in qualcosa di più. Fornaca ha spiegato: «Manteniamo l’identità del prodotto lavorando a quattro mani con le aziende per regalar loro una veste diversa». Come con “Titolo”, il vermouth dall’Aglianico di Elena Fucci: «Racconta il territorio in modo nuovo, aprendo nuovi mercati». Gli ospiti hanno confermato.

Altre due voci hanno arricchito la narrazione di Fuscaldo Sun Spirit. Francesca Giglio, responsabile di “Spazio in trasformazione”, ha raccontato il progetto curato dagli studenti di Architettura e Design del dAeD dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con “Fuscaldo Splende”: un’area espositiva nata dal desiderio di partecipare attivamente all’evento. «I ragazzi hanno voluto esserci, vivere un’esperienza immersiva sul campo, dando forma a installazioni che parlano di territorio e creatività». A seguire, Roberto De Donno, esperto De.Co. e marketing territoriale, ha sottolineato il valore della collaborazione: «C’è una base di eccellenze che si raccontano da sole, ma se queste voci si mettono insieme, diventano forza. È così che si conquistano i mercati che i prodotti calabresi meritano».

Tra i momenti più attesi, lo Spazio Mixology ha lasciato il segno: le performance acrobatiche dei bartender Steven Tripicchio ed Emiliano Magurno, guidate dall’energia contagiosa di Antonella Zampetta, hanno trasformato la piazza in uno show coinvolgente. Cocktail realizzati con i prodotti delle aziende presenti, entusiasmo e sorrisi: è questa l’anima di Fuscaldo Sun Spirit, raccontare insieme, in modo nuovo e autentico. E poi il gran finale, quello che tutti aspettavano: il dj set di Alex Gaudino. Tra luci, fumogeni e cori a squarciagola, la sua musica ha infiammato la notte e reso magico l’ultimo atto della rassegna. Stavolta sì, è stata davvero “Destinazione Calabria”.