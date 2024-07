Tramonto sullo Stretto è la nuova experience degli Igers reggini a Torre Cavallo

Le community di Igers Reggio Calabria e di Igers Calabria, assieme alla Città di Villa San Giovanni e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, presentano in partnership l’evento Tramonto sullo Stretto, la nuova Igers Experience a Torre Cavallo in località Santa Trada.

Sabato 3 agosto, alle ore 18.30, gli Igers calabresi, patrocinati dall’Altafiumara Resort & Spa e accompagnati dal comitato di promozione territoriale “Salviamo Torre Cavallo … e non solo“, dal WWF Provincia di Reggio Calabria e da Legambiente Reggio Calabria, percorreranno il sentiero dal quale ammireranno Torre Cavallo, una delle antiche torri d’avvistamento cinquecentesche del circondario di Reggio Calabria, facenti parte del sistema difensivo dello Stretto di Messina per difendersi dalle incursioni dei saraceni e poi dei turchi, il Forte di Murat, costruito nel 1810 per volere dello stesso Re di Napoli e cognato di Napoleone e lo straordinario tramonto sullo Stretto di Messina.

Immersi nelle suggestioni uniche del tramonto, dal sentiero, suggestivo balcone sullo Stretto e al contempo finestra spalancata sulla storia, i partecipanti all’Igers Experience, armati di smartphone e attrezzature fotografiche, contribuiranno alla valorizzazione e alla promozione del sito di interesse storico, attraverso la produzione di contenuti foto e video digitali pubblicati sui social e ricondivisi dalle community Igers di Reggio Calabria e Calabria.

Al termine del percorso ai partecipanti sarà offerta una degustazione di Piparelle di Villa San Giovanni – presidio Slow Food – e di Passito dello Stretto – vino da dessert IGT calabrese, della casa vinicola Criserà.

“Non ci fermiamo più! Non vediamo l’ora – afferma Salvatore Borzacchiello Admin di IgersItalia e Manager di Igers Reggio Calabria – di replicare ancora una volta, qui a casa nostra, il grandissimo successo delle scorse Igers Experience di Borgo Croce e di Cleto“. “Voglio ringraziare l’Amministrazione di Villa San Giovanni, in particolar modo il Sindaco Giuseppina Caminiti e il Consigliere Comunale con delega allo sport Giuseppe Cotroneo – continua Salvatore Borzacchiello – per aver concesso alle nostre community di dare una spinta comunicativa, in chiave di valorizzazione e promozione territoriale, alla 60ª Traversata dello Stretto, evento sportivo ideato non solo per mettere alla prova le qualità del nuotatore ma anche per dare la giusta importanza a questi luoghi che si affacciano sullo specchio d’acqua tra i più belli dell’intero Mediterraneo“.

Come partecipare?

La partecipazione è gratuita previa registrazione su https://www.eventbrite.it/e/tramonto-sullo-stretto-igers-experience-a-torre-cavallo-tickets-956924786797

Appuntamento

Alle ore 18.00, all’inizio del percorso “Sentiero Torre Cavallo” in via Fiumara Alta.

Cerca “Sentiero Torre Cavallo” su Google Maps.

Cosa indossare e cosa portare?

Abbigliamento comodo, borracce o bottigliette d’acqua, attrezzatura fotografica e smartphone.

Si consiglia l’utilizzo di scarponcini da trekking e cappello.