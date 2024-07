Anche a Reggio costituito il Comitato per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata. Il Pd in prima fila per la raccolta firme dà appuntamento ai cittadini al pride di sabato 27

Si è costituito anche a Reggio il Comitato promotore per la raccolta firme a sostegno del referendum abrogativo della legge che ha istituito l’autonomia differenziata. Lo scorso 18 luglio si è tenuta, alla sede della Cgil di Reggio, una riunione operativa e di confronto per lanciare la campagna di raccolta firme. All’incontro hanno preso parte il segretario della Cgil Gregorio Pititto, il segretario provinciale del Pd metropolitano Antonio Morabito, la segretaria cittadina Valeria Bonforte, Gaetano Tomaselli segretario confederale Uil, in rappresentanza del M5s Fabio Auddino e Antonino Germano, per Italia Viva Nino Martino, per il Psi Giovanni Milana, per Europa Verde Gerardo Pontecorvo, per Sinistra Italiana Giuseppe Carrozza, oltre a Francesco Nicolò neo segretario della sezione cittadina di Sinistra Italiana e Demetrio Delfino del Circolo Reggio Sud.

Si è deciso, all’unanimità, di promuovere diverse iniziative nella città e nella provincia di Reggio Calabria insieme a un lavoro di coordinamento e di confronto continuo affinché si possano raggiungere più persone possibili. Il Comitato così costituito rimane aperto ad associazioni, movimenti ed aggregazioni politiche che condividono la battaglia contro l’autonomia differenziata.

Il 24 luglio si sono poi confrontati i rappresentanti del Pd cittadino, provinciale, insieme ai componenti dell’Assemblea cittadini, agli assessori e ai consiglieri comunali per intensificare la raccolta firme attraverso appuntamenti itineranti, cominciati già nella giornata di venerdì 26 luglio, e che domani avrà un ulteriore tappa al pride reggino.

La battaglia contro l’autonomia differenziata è fondamentale per il futuro della nostra città, della Calabria e dell’intero Mezzogiorno.