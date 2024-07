Campagna “26 luglio”: raccolta di beneficenza di farmaci, medicinali e presidi sanitari che saranno inviati alle strutture sanitarie e ospedaliere della Repubblica di Cuba

L’Associazione Calabria por Cuba e la Fondazione Girolamo Tripodi, nel celebrare il 71° anniversario dell’assalto alla Caserma Moncada che ha dato inizio alla Rivoluzione Cubana, hanno deciso congiuntamente di promuovere la campagna “26 LUGLIO” per una raccolta di beneficenza di farmaci, medicinali e presidi sanitari che saranno inviati alle strutture sanitarie e ospedaliere della Repubblica di Cuba.

Si tratta di una scelta ispirata ai principi di solidarietà, che ha una finalità profondamente umanitaria, per dare aiuto e sostegno al popolo cubano e, soprattutto, agli ammalati che spesso non riescono ad avere le cure e l’assistenza per la penuria dei farmaci necessari.

Cuba vive un momento assai difficile a causa del “bloqueo” che da oltre 65 anni strangola il popolo cubano per impedire la crescita e lo sviluppo di questa straordinaria esperienza dell’Isla Grande, nel segno dell’indipendenza e della sovranità.

Si pensi che il blocco economico, finanziario e commerciale contro Cuba arriva addirittura ad impedire l’importazione delle materie prime necessarie alla produzione dei farmaci, anche di quelli salvavita che Cuba è in grado di produrre, grazie ai suoi istituti di ricerca sanitaria che è tra le più avanzate del mondo.

Pertanto, facendo affidamento sul grande cuore del popolo reggino e calabrese, che non ha mai negato solidarietà e vicinanza a chi soffre ed ha bisogno e necessità, rivolgiamo un appello accorato a tutti cittadini ed in particolare, ai farmacisti, ai medici, agli operatori sanitari, ai rappresentanti delle case farmaceutiche, agli ordini professionali, ecc. affinché ciascuno faccia la propria parte e dia il proprio contributo a sostegno della campagna “26 LUGLIO” di raccolta farmaci e presidi sanitari.

Premesso che tutti i farmaci sono utili, si danno alcune indicazioni di massima di quelli più richiesti: