Il Comitato “Fuori i veleni – Crotone vuole vivere”: “La Calabria congeli, come la Sardegna, tutte le autorizzazioni avviate dal 12 marzo ad oggi”

Il comitato “Fuori i veleni – Crotone vuole vivere” in relazione alla seduta del Consiglio Regionale di venerdì 26 Luglio p.v. nella quale è all’ordine del giorno una proposta di modifica del Piano Regionale dei Rifiuti approvato il 12 marzo 2024, precisamente appena tre mesi fa, ritiene necessaria una adeguata riflessione ed un serio approfondimento attraverso un confronto con i diversi soggetti sociali, istituzionali, associativi al fine di operare le correzioni necessarie alla tutela della salute dei cittadini e dei territori, nel rispetto delle Direttive e dei Regolamenti UE

Con le modifiche apportate al precedente Piano Regionale dei Rifiuti del 2016 ed approvate il 12 marzo scorso dal Consiglio Regionale, si è di fatto definito un nuovo Piano il cui impianto è in netta contraddizione con le politiche ambientali ed i regolamenti dell’Unione Europea in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

A tal proposito basti ricordare:

1. Il ricorso alla tecnologia della termovalorizzazione, non a caso esclusa dal precedente Piano del 2016 è recuperata con centralità nell’attuale Piano. Tecnologia come è noto inquinante, considerata tra quelle da superare nel rispetto dei Trattati di Kyoto e dei recenti Regolamenti Comunitari, perché non rispondente a criteri e parametri di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

2. Va altresì evidenziato come sia stata eliminata ogni distinzione tra diverse tipologie di rifiuti. Di conseguenza i rifiuti speciali pericolosi, tra cui quelli con tracce di radioattività, vengono equiparati ai rifiuti non pericolosi e a quelli solidi urbani (vedi art.32.1 del nuovo Piano).

3. La possibile autorizzazione di nuove discariche in deroga alle normative vigenti e ad ogni coefficiente di localizzazione (vedi art. 32.2).

4. Nell’area di bonifica SIN di Crotone il nuovo Piano consente la realizzazione di discariche di scopo – lettera n) art 32.2 – creando così i presupposti amministrativi per consentire ad Eni Rewind di lasciare i rifiuti speciali pericolosi a Crotone con gravi implicazioni per la salute dei cittadini e per il contesto ambientale. Alla luce di queste considerazioni è evidente che la proposta di modifica del Piano posta all’ordine del giorno del Consiglio Regionale del 26 luglio prossimo, risulta assolutamente irrisoria ed insufficiente. Non servono palliativi rispondenti ad operazioni mediatiche.

Sono necessarie modifiche sostanziali!

Il Piano Regionale dei Rifiuti approvato il 12 marzo scorso ha bisogno di un serio approfondimento per essere radicalmente corretto nel rispetto delle normative comunitarie, a tutela della città di Crotone e dell’intera Calabria. Al fine di evitare che gli spazi oggettivamente aperti dal nuovo Piano possano essere utilizzati per la realizzazione di discariche ed impianti inibiti dalla programmazione precedente (vedi discarica Giammiglione e non solo) si rende necessario un provvedimento legislativo per bloccare tutte le autorizzazioni in materia, anche quelle eventualmente concesse in questi mesi. Ciò per consentire di modificare l’attuale Piano dei Rifiuti con i tempi necessari ad affrontare una problematica complessa e di vitale importanza per la Calabria.

Un provvedimento legislativo simile a quello adottato proprio in queste settimane dalla Regione Sardegna per congelare le autorizzazioni nel settore eolico, adottato nelle more dell’approvazione del relativo Piano di settore. È utile in tal senso evidenziare che sono numerosi i precedenti legislativi a cui ha fatto ricorso anche la Regione Calabria e sui quali vi è stato persino un pronunciamento di legittimità da parte della Corte Costituzionale.

Il Comitato “Fuori i veleni – Crotone vuole vivere” rivolge un accorato appello a tutti i Consiglieri regionali affinché siano considerate con la dovuta attenzione le nostre preoccupazioni dettate dall’esclusivo interesse di una comunità, quella di Crotone, esposta a patologie oncologiche con una incidenza drammaticamente superiore alla media nazionale ed a quella regionale, così come evidenziato dal “Rapporto Sentieri” dell’Istituto Superiore della Sanità. Crotone e la sua provincia pur non avendo attualmente una rappresentanza diretta nel Consiglio regionale, confidano nella sensibilità di quanti sono animati da buona fede e da interesse generale. La salute dei cittadini non ammette superficialità né soluzioni approssimative o peggio piegate agli interessi delle lobby multinazionali e di imprenditori animati solo dal massimo profitto.