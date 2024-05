Calabria inclusa nel Fondo di riqualificazione post-sismica, Rapani e Orsomarso: “Approvato l’emendamento al disegno di legge, ottenuti fondi importanti”

L’Assemblea Parlamentare del Senato ha approvato oggi e convertito in legge il decreto legge di iniziativa del Governo sul Superbonus all’interno del quale è stato inserito l’emendamento significativo, proposto ed approvato in Commissione riguardante interventi di riqualificazione in seguito agli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, includendo la Calabria, precedentemente esclusa. Questo emendamento, a firma congiunta dei senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, ha portato alla vittoria per l’inclusione della Calabria nel piano di interventi.

Il fondamentale emendamento è stato sottolineato dai due senatori come un passo significativo verso il riconoscimento dell’importanza dei rappresentanti territoriali nelle istituzioni. Hanno inoltre enfatizzato i rapporti di estrema collaborazione tra le istituzioni e hanno ringraziato il Governo per aver preso in considerazione le loro proposte.

Il piano di intervento, dotato di un fondo di 35 milioni di euro per il 2025, prevede azioni di riqualificazione energetica e strutturale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, dove lo stato di emergenza è stato dichiarato. Questo finanziamento è vitale per sostenere la ricostruzione e la sicurezza delle comunità colpite.

L’approvazione di questo emendamento rappresenta un passo avanti significativo per la Calabria, garantendo risorse per la riparazione e il rafforzamento delle infrastrutture essenziali. Si prevede che tali interventi avranno un impatto positivo duraturo sulla resilienza delle comunità locali di fronte a futuri eventi sismici.