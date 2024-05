Vibo, il sindaco Maria Limardo dà il benvenuto ai nuovi assunti e sprona i dipendenti: “Chi lavora per l’amministrazione contribuisce alla crescita di tutti”

Questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha voluto dare il benvenuto a tutti i nuovi assunti che sono entrati a far parte del personale dell’ente. “Un’iniezione di risorse umane fondamentale – ha dichiarato il primo cittadino – la più imponente da quando, decenni fa, vi fu l’ingresso di tantissimi dipendenti con la legge 285. Quegli stessi dipendenti che oggi stanno andando in pensione e che lasciano simbolicamente il testimone a voi che entrate e che finora sono stati determinanti per la vita dell’ente.

È stato un discorso accorato, interrotto più volte dall’applauso dei dipendenti presenti, non solo i nuovi assunti ma anche coloro che hanno ottenuto la progressione verticale, altro intervento che – come ha ricordato una dipendente – in tanti, nel corso degli anni, hanno promesso e mai realizzato, e che ha l’obiettivo di efficientare la macchina amministrativa ed al contempo valorizzare le professionalità presenti.

“Chi lavora all’interno dell’amministrazione comunale – ha incalzato il sindaco Limardo – ha l’orgoglio di lavorare per se stesso e per la città. Chi lavora all’interno dell’amministrazione comunale ha sulle proprie spalle il peso di una città che funziona o la responsabilità di una città che non funziona. Non dimenticate mai – ha rimarcato rivolgendosi ai lavoratori – che la vostra attività non deve essere solo finalizzata ad arrivare a fine giornata. Si lavora per il raggiungimento di obiettivi precisi, io l’ho sempre fatto nella mia vita professionale e ancor più nel mio mandato da sindaco, dando, come voi, tutta me stessa”.

Il primo cittadino ha poi illustrato nel dettaglio il piano delle assunzioni fin qui operato, ricordando, tra l’altro, come nell’ultimo caso, “grazie ad un serio e concreto risanamento dei conti”, non vi sia stata la necessità di richiedere l’autorizzazione preventiva alla Cosfel.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, sono state: 3 nel 2022, 10 nel 2023, 11 nel 2024, andando ad intervenire su praticamente tutti i ruoli di cui necessitava l’ente: Polizia locale, tecnici, amministrativi, assistenti sociali, stato civile, uffici Suap, comunicazione e istruzione, amministrativi-contabili. Con il PNRR sono stati contrattualizzati ingegneri gestionali e informatici, oltre ad altri amministrativi.

“Ricordo inoltre – ha concluso il sindaco – come siamo passati da una sola dirigente per tutti i settori agli attuali 4, ed un altro concorso è in itinere. Dobbiamo ricordare i sacrifici fatti dai pochi dipendenti che negli anni più difficili hanno lavorato sodo per raggiungere gli odierni risultati. Abbiamo effettuato, poi, ben 10 progressioni verticali nel 2023 e 21 nel 2024, oltre ad avere contrattualizzato 16 assistenti sociali nel triennio 2019-2021, con 3 psicologi e 4 case manager. Sono certa che oggi, con i conti in ordine, con il più imponente piano di opere pubbliche mai visto, con una simile iniezione di nuovo e qualificato personale, il futuro della città può poggiarsi su solide basi”.

Il sindaco ha poi dato appuntamento al finale saluto a tutti i dipendenti che sarà entro la fine del mese.