Domani a Scilla il convegno di Fratelli d’Italia “Le opportunità per i giovani: i nuovi finanziamenti per fare impresa”

Lunedì 7 Luglio alle ore 18,00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Scilla, si terrà il convegno promosso dal locale Circolo di Fratelli d’Italia, in collaborazione con la Federazione Provinciale, dal titolo: “Le opportunità per i giovani: i nuovi finanziamenti per fare impresa”.

Un appuntamento pensato per affrontare in modo concreto il tema della partecipazione giovanile allo sviluppo del territorio, attraverso la leva dell’autoimprenditorialità e la diffusione di una solida cultura d’impresa. In un contesto economico in costante trasformazione, diventa prioritario creare condizioni che permettano ai giovani non solo di accedere al mercato del lavoro, ma di contribuire attivamente alla crescita economica e sociale dei territori, mettendo a valore competenze, idee e progettualità.

Non si tratta soltanto di sostenere l’apertura di nuove attività, ma di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla responsabilità, sull’innovazione e sulla capacità di generare impatti concreti e duraturi. L’impresa giovanile rappresenta oggi uno strumento essenziale per rigenerare il tessuto produttivo, valorizzare le risorse locali e costruire prospettive occupazionali nei settori chiave dell’agricoltura sostenibile, del turismo esperienziale, della transizione ecologica e dell’innovazione digitale.

Il convegno offrirà un’analisi aggiornata delle principali misure attualmente attive a livello regionale, nazionale ed europeo: dagli incentivi per il primo insediamento in agricoltura ai bandi per start-up innovative, imprese green e progetti ad alto contenuto tecnologico e sociale.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore comunale Domenico Scarano, del Coordinatore cittadino Rocco Macrì e del Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Bruno Squillaci, interverrà Rosario Previtera, agronomo ed esperto di sviluppo locale, che illustrerà in modo chiaro e operativo i principali strumenti di finanza agevolata e le strategie più efficaci per avviare un’attività imprenditoriale.

Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale al Turismo, Ambiente e Lavoro Giovanni Calabrese e all’Europarlamentare Denis Nesci, membro della Commissione per lo Sviluppo Regionale, che interverrà in collegamento da Strasburgo, con un approfondimento sul ruolo delle politiche regionali ed europee a sostegno dell’occupazione giovanile e della crescita delle imprese. Modererà l’incontro il giornalista Carmelo Tripodi, direttore di Costa Viola News.