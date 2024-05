Play off a Catanzaro, Scarpino: “Nuovi collegamenti da e per lo stadio”

“Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per lo sforzo messo in campo dall’Amministrazione comunale e dall’Amc Spa, finalizzato al potenziamento del servizio di trasporto pubblico in occasione della prossima e attesissima partita dei playoff di B tra Catanzaro e Brescia”.

È quanto si legge in una nota del presidente della quarta commissione consiliare “Sport e Cultura”, Francesco Scarpino.

“Le corse dirette dai quartieri più distanti – prosegue – e precisamente dall’area Teti nel quartiere Lido e dal capolinea del palazzetto di S. Elia costituiscono, infatti, un’importante novità che vorremmo ripetere ed incentivare anche nelle prossime occasioni; quindi speriamo già tra pochi giorni se, come ci auguriamo tutti, i Giallorossi dovessero superare il turno. E a proposito, in particolare, del collegamento con S. Elia è doveroso rivolgere un grazie al sindaco di Pentone, Vincenzo Marino, per lo spirito collaborativo con cui ha concesso l’area di parcheggio del palazzetto comunale. Con il potenziamento del trasporto da e per lo stadio – continua Scarpino – puntiamo a decongestionare ulteriormente il traffico e incentivare sempre di più l’uso dei mezzi pubblici, anche a prescindere dalle occasioni particolari come le partite. Da questo punto di vista, contiamo molto sulla collaborazione dei cittadini di Lido e S. Elia per l’utilizzo dei nuovi collegamenti. Siamo certi infatti che, responsabilmente, preferiranno pagare il piccolo costo della corsa, appena 2 euro, piuttosto che rischiare l’eventuale multa e la rimozione forzata dell’auto ma soprattutto –chiude Scarpino – vorranno dare il loro contributo affinché tutto al di fuori del Ceravolo si svolga correttamente e ordinatamente”.

_______________