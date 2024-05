Banca Mediolanum: apertura nuovo ufficio consulenti finanziari a Cosenza

Inaugurato il nuovo Ufficio dei consulenti finanziari, Sede Territoriale di Region, in Corso G. Mazzini 159/1 a Cosenza, giovedì 16 maggio alle ore 17:30.

Presenti al taglio del nastro le Autorità Civili e Religiose, il Direttore Generale di Banca Mediolanum Igor Garzesi e il Responsabile Commerciale di Banca Mediolanum per Calabria, Puglia e Basilicata Est Ugo Lombardi.

“Siamo molto capillari sul territorio calabrese – ha sottolineato Ugo Lombardi, Responsabile Commerciale di Banca Mediolanum per Calabria, Puglia e Basilicata est – Nella provincia di Cosenza siamo presenti con 6 uffici e 86 Family Banker, mentre in Calabria contiamo 165 Family Banker: significa 165 famiglie che oggi vivono grazie alla professione della consulenza finanziaria che assolve quindi anche a una funzione sociale nel territorio”.

“Sono molto orgoglioso di essere presente all’inaugurazione dei nostri nuovi uffici di Cosenza – dichiara Igor Garzesi, Direttore Generale di Banca Mediolanum – una scelta che dimostra la volontà di Banca Mediolanum di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Calabria. In un contesto complesso come quello attuale, Banca Mediolanum vuole in questo modo ribadire la validità e la forza del suo modello: essere realmente vicina alle famiglie del territorio, offrendo loro una consulenza di qualità che li aiuti a raggiungere i loro obiettivi”.