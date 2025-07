Musica e sapori incantano al Cerisano Jazz&Wine

L’anima del borgo ha preso vita tra calici tintinnanti, note vibranti e sorrisi autentici. Il Cerisano Jazz&Wine ha regalato un’altra tappa memorabile dell’anteprima della 31esima edizione del Festival delle Serre chiudendo la sezione Jazz&talk finanziato dalla Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020 azione 6.8.3.

L’evento ha trasformato le vie acciottolate in un salotto sotto le stelle, dove il vino ha raccontato la sua storia al ritmo della musica dal vivo. Protagoniste dell’evento sono state le eccellenze enologiche del territorio, rappresentate dalle prestigiose cantine del Consorzio Terre di Cosenza, Chimento, Ferrocinto, Giraldi&Giraldi, La Matina, Serragiumenta, Le Conche, Tenute Paese e San Vitale. I loro vini, simbolo di tradizione, passione e innovazione, hanno accompagnato i numerosi visitatori in un viaggio sensoriale tra i profumi della terra e i sapori autentici della Calabria.

A rendere l’atmosfera ancora più magica, le performance live di tre band che hanno saputo far vibrare ogni angolo del borgo con l’energia coinvolgente della 911 Band, la voce intensa e raffinata di Alessandra Chiarello 5th, e la carica travolgente della Banda Passante, che ha letteralmente fatto ballare il pubblico fino a notte fonda. Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lucio Di Gioia, che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare una serata unica lungo le vie del borgo. La partecipazione di numerosi visitatori provenienti da tutta la provincia cosentina conferma la forza attrattiva di Cerisano e la capacità del borgo di proporsi come polo culturale e turistico di riferimento nel cuore della Calabria. L’unione di musica e vino ha creato un connubio perfetto in un brindisi collettivo alla bellezza e all’identità calabrese, confermando ancora una volta Cerisano come palcoscenico ideale per esperienze autentiche che lasciano il segno.

Un’iniziativa ambiziosa che punta alla rigenerazione culturale e sociale del borgo, restituendo centralità al territorio e alle sue risorse grazie al più amplio progetto “Cerisano Factory – Borgo Swing”, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR – Next Generation EU.

Il viaggio continua con i prossimi imperdibili appuntamenti dell’anteprima del Festival delle Serre che vedranno sul palco, il 10 luglio, due giganti del jazz internazionale, Paolo Fresu e Uri Caine, per una serata all’insegna della musica d’autore; mentre l’11 luglio sarà la volta del concerto evento con una delle voci più amate della scena italiana, Irene Grandi, pronta a far cantare e emozionare il pubblico sotto il cielo di Cerisano.