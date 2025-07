Loizzo: “Si risolva problema tirocinanti, sono a disposizione dei sindaci senza preclusioni”

Confido che possa nascere un accordo tra la Regione e tutti i comuni calabresi per la stabilizzazione dei tirocinanti. Il mio impegno in sede parlamentare verteva proprio su questo. Parlo semplicemente in veste di deputato di tutti i calabresi e non di una parte e sono a disposizione dei comuni per qualsiasi iniziativa istituzionale. La lotta al precariato storico fa parte delle mie radici politiche e culturali che affondano nel sociale. E mi auguro che su questo tema la Regione e i sindaci trovino subito un accordo che sia chiaro e definitivo per creare una condizione di giustizia sociale indispensabile. Se bisognerà trovare ulteriori risorse sono a disposizione per un’azione integrata in vista della prossima legge finanziaria, ascoltando tutti i sindaci.

Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega.