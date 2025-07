A Vibo Valentia da domani Masterclass con Laura Marzadori

È Laura Marzadori, violinista di fama internazionale e primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’ospite d’eccezione della prossima masterclass organizzata dal Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Una due giorni di approfondimento e perfezionamento strumentale che prenderà il via domani, lunedì 7 luglio 2025, e si svolgerà presso la nuova sede del Conservatorio, ospitata nell’elegante cornice dell’ex Collegio dei Gesuiti, in via Scesa del Gesù 18.

Referente dell’attività è la Prof.ssa Candida Durante, titolare della cattedra di Violino presso il Conservatorio, che ha curato l’organizzazione dell’evento.

«È per noi motivo di grande orgoglio ospitare una musicista del calibro di Laura Marzadori – dichiara la Prof.ssa Candida Durante – non solo per il suo straordinario percorso artistico, ma anche per la sensibilità e l’energia che sa trasmettere ai giovani musicisti. Con due giornate intense dedicate allo studio approfondito del repertorio violinistico, questa masterclass rappresenta un’opportunità unica di crescita tecnica ed espressiva, e, soprattutto, un’occasione rara di confronto diretto con una delle interpreti più autorevoli del panorama violinistico internazionale».

Nata a Bologna nel 1989, Laura Marzadori ha conquistato giovanissima la scena musicale internazionale. A soli 25 anni è risultata vincitrice, con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim, del concorso per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala, un ruolo prestigioso che le ha permesso di collaborare con direttori di fama mondiale come Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Zubin Mehta e Antonio Pappano. Alla sua attività orchestrale ha affiancato una brillante carriera da solista che l’ha portata a esibirsi in teatri e festival di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’India, con orchestre di altissimo livello come la Filarmonica Toscanini, l’Orchestra di Santa Cecilia e i Virtuosi della Scala.

Laura Marzadori è anche un’affermata musicista da camera, con esperienze accanto a Salvatore Accardo, Pavel Berman e Bruno Canino. La sua formazione si è arricchita con studi presso importanti accademie e con maestri del calibro di Salvatore Accardo, Giuliano Carmignola e Zakhar Bron, suonando un violino Giuseppe Fiorini del 1925, strumento di grande valore storico e artistico.

La Masterclass di Violino si propone di offrire ai partecipanti un’opportunità concreta di perfezionamento tecnico ed espressivo, oltre a costituire un’occasione di crescita artistica e umana grazie al confronto con una protagonista assoluta della scena musicale. Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario:

7 luglio – ore 9.00-13.00 / 15.00-19.00

8 luglio – ore 9.00-13.00 / 15.00-19.00

«Attraverso queste iniziative – dichiara il Direttore del Conservatorio, M° Vittorino Naso – il “Torrefranca” continua a promuovere un’offerta formativa di altissimo livello, capace di coniugare la didattica accademica con esperienze vive e stimolanti. Accogliere una personalità come Laura Marzadori rappresenta per il nostro Istituto un’occasione speciale, che conferma la centralità del Conservatorio come luogo d’eccellenza e laboratorio di talenti».

Ancora una volta il Conservatorio “Fausto Torrefranca” si afferma come polo culturale e musicale di riferimento, capace di attrarre nomi di rilievo internazionale e offrire esperienze didattiche uniche nel panorama formativo italiano.