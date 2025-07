In Calabria presentato libro di Biagio Maimone a favore della cultura della Pace, del dialogo interreligioso e interculturale benedetto da Papa Francesco

Ha partecipato al dibattito Don Angelo Comito , già missionario in Madagascar, il quale è intervenuto sull’importanza dell’uso della parola, rimarcando la necessità che essa si prefigga la finalità di porre l’uomo al centro di ogni contesto . Don Angelo Comito ha affermato, inoltre, che il termine “socio-umanitario”, utilizzato da Biagio Maimone, per definire la comunicazione e la sua missione, rimanda al concetto di nuovo umanesimo.

I contenuti del suo libro “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”, hanno ricevuto la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Francesco, l’apprezzamento del Segretario di Stato della Santa Sede Cardinale Pietro Parolin, dell’Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma e di altre illustri personalità.

Il saggio di Biagio Maimone, noto anche come “Il giornalista dei poveri”

propone la necessità di un nuovo modello comunicativo che ponga al centro la relazione umana ed, ancor più, l’emancipazione morale della società odierna.

Sulla scorta della constatazione delle innumerevoli comunicazioni distorte, veicolate dai media e da molti mezzi di comunicazione, compresi i social ed alcuni contesti del mondo politico, foriere di sottocultura, che non può essere consentita in quanto impoverisce la società civile deteriorando le relazioni umane, Biagio Maimone ritiene che non sia più rimandabile la necessità di far vivere un linguaggio scevro da menzogne, da offese e dal turpiloquio.

La violenza, il cyberbullismo e l’incitazione all’odio non devono essere avvolti dal silenzio, ma combattuti da un sano impegno che disciplini l’uso della parola in modo che essa non divenga strumento di violenza facendo degenerare l’intera società verso l’involuzione morale.

Nell’ambito della vita politica, ultimamente, si fa strada, sempre più, l’uso di toni molto violenti ed anche l’utilizzo dell’insulto per esprimere il proprio dissenso. Ciò avviene anche nell’ambito della politica internazionale.

È in corso la pubblicazione del suo secondo libro intitolato “La Poesia della Fede“, che tratta il tema del dialogo interreligioso e sviluppa le tesi contenute nel Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune”.

Biagio Maimone, in veste di Direttore della Comunicazione dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, ha richiamato, mediante il giornalismo, alla necessità di far vivere il dialogo interreligioso e il dialogo interculturale, la pace e la solidarietà, attraverso le iniziative dell’Associazione, che si qualifica nei termini di attività di comunicazione giornalistica a favore dei bambini poveri ed ammalati dell’Egitto. L’Associazione è stata fondata in seguito alla sottoscrizione del Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune” da parte di Sua Santità Papa

Francesco e da parte del Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, in data 4 febbraio 2019..

Il suddetto Documento ha dato vita a numerosi frutti, tra i quali la realizzazione della Casa della Famiglia Abramitica, edificata nella città di Abu Dhabi, che è uno tra i progetti più rilevanti in quanto pone le basi del dialogo interreligioso creando uno spazio fisico, un territorio comune su cui sono stati edificati tre luoghi di culto diversi (una Chiesa, una Sinagoga e una Moschea), posti l’uno accanto all’altro, in ciascuno dei quali si praticano religioni diverse, le quali si interfacciano reciprocamente per dialogare su ogni tema della vita religiosa ed umana.

Gli altri progetti seguiti dal giornalista Maimone sono stati l’Orfanotrofio ‘Oasi della Pietà‘, che è stato inaugurato il 5 maggio 2024 nella città Il Cairo, le Cliniche Mobili itineranti, l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù del Cairo”, che è il primo Ospedale del Papa fuori dall’Italia, la “Scuola della Fratellanza Umana” per le persone portatrici di disabilità, la “Catena dei Ristoranti della Fraternità Umana”, denominata ‘Fratello‘, che offre pasti gratuiti alle famiglie bisognose egiziane.

Maimone, a margine della conferenza di presentazione, riferendosi a Papa Francesco, ha dichiarato: «Papa Leone XIV, come Papa Francesco, si prefigge l’intento di affrontare le sfide dell’epoca attuale, anche quelle più drammatiche, come lo sono le innumerevoli guerre disseminate nell’universo, ma va oltre e chiede una Chiesa che guardi a Gesù e lo ponga al centro, per essere veramente la Chiesa che Gesù ha chiesto che vivesse.