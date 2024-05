“Come un granello di sabbia” di Mana Chuma Teatro al festival “In Scena” di New York

I prossimi 6 e 10 maggio la compagnia reggina Mana Chuma Teatro sarà presente al prestigioso In Scena! Italian Theater Festival NY 2024, organizzato da Kairos Italy Theater in collaborazione con KIT Italia e Casa Italiana Zerilli-Marimò.

Dopo oltre 120 repliche in Italia e all’estero (Germania, Francia, Malta, Macedonia del Nord), l’opera “Come un granello di sabbia” è stata selezionata per far parte del cartellone dell’undicesima edizione del primo festival di teatro italiano della Grande Mela che si svolgerà nei cinque distretti di New York, dal 29 aprile al 13 maggio 2024.

Ogni anno In Scena! presenta a New York una rassegna del miglior teatro italiano. Il festival presenta produzioni complete che hanno già girato in Italia, oltre a letture di opere italiane, conferenze e scambi tra artisti italiani e internazionali, in alcuni degli spazi più interessanti del teatro indipendente newyorkese come il Culture Lab LIC, il BAAD, il Theaterlab e il NOosphere Arts.

L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore conoscenza del teatro italiano e degli artisti italiani tra gli spettatori di New York e di creare un ponte tra le scene artistiche in Italia e negli Stati Uniti.

Tra i partner del festival 2024 figurano: CIMA (Center for Italian Modern Art), Culture Lab LIC, BAAD Bronx Academy of Art and Dance, The Tank NYC, Istituto Italiano di Cultura di Toronto, Villa Charities (Toronto), Premio Hystrio Scritture di Scena, Dominio Pubblico, Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli (Milano) e We The Italians.

Il 6 maggio, ore 20, al Theaterlab (357 W 36th St. 3rd Floor) e il 10 maggio, ore 18, presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò (NYU 24 W 12 Street) andrà in scena la pièce che racconta la drammatica vicenda di Giuseppe Gulotta, giovane muratore siciliano che all’età di diciotto anni viene arrestato e costretto a confessare l’omicidio di due carabinieri avvenuta ad “Alkamar”, una piccola caserma in provincia di Trapani. Il delitto nasconde un mistero indicibile: servizi segreti e uomini dello Stato che trattano con gruppi neofascisti per il traffico di armi e droga. Per far calare il silenzio su quel duplice omicidio serve un capro espiatorio, uno qualsiasi. Chi meglio di un giovane operaio edile senza mezzi economici e culturali, senza una rete di conoscenze e protezione?

Giuseppe Gulotta ha vissuto ventidue anni in carcere da innocente e trentasei anni di calvario con la giustizia italiana. Non è mai fuggito, ha lottato a testa alta, restando lì come un granello di sabbia all’interno di un enorme ingranaggio. Fino al processo di revisione, il decimo di una lunga serie, ostinatamente cercato e ottenuto, che nel 2012 lo ha definitivamente riabilitato.

Con uno straordinario Salvatore Arena, unico attore sul palco, il testo dello stesso Arena e di Massimo Barilla, “Come un granello di sabbia” è l’ennesima opera che Mana Chuma Teatro porta in scena per raccontare la storia di un’altra Italia, marginale e dimenticata, ma non per questo meno importante.

“COME UN GRANELLO DI SABBIA. Giuseppe Gulotta, storia di un innocente”

con Salvatore Arena

testo e regia di Salvatore Arena e Massimo Barilla

musiche originali di Luigi Polimeni

scenografia di Aldo Zucco

disegno luci Stefano Barbagallo

una produzione Mana Chuma Teatro

Premio selezione Inbox 2016

Premio della critica ANCT 2019

Premio del pubblico e Premio miglior attore, International Monodrama Festival Bitola 2023

6 maggio 2024 – ore 20

Theaterlab

357 W 36th St. 3rd floor,

New York

https://theaterlabnyc.com/

10 maggio 2024 – ore 18

Casa Italiana Zerilli-Marimò

NYU 24 W 12 Street,

New York

https://www.casaitaliananyu.org/

Programma e prenotazioni (ingresso gratuito):

https://www.inscenany.com/

https://www.inscenany.com/project/like-a-grain-of-sand/

In italiano con soprattitoli in inglese