Reggio Calabria: incontro con l’ambasciatore britannico

Il Prefetto Clara Vaccaro ha ricevuto oggi, presso il Palazzo del Governo, l’Ambasciatore britannico in Italia, Lord Edward Llewellyn.

L’incontro è stato occasione di confronto su alcuni temi di particolare rilievo per il territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Sono state evidenziate le notevoli opportunità di sviluppo legate, da un lato, all’unicità del patrimonio naturale e culturale e, dall’altro, alla presenza del porto di Gioia Tauro.

Possibilità, dunque, di incentivare l’economia legata ai flussi turistici, anche grazie all’attivazione di nuovi collegamenti aerei con diversi Paesi, e di implementare ulteriormente quella collegata allo scambio di merci attraverso l’importante infrastruttura portuale.

L’Ambasciatore ha altresì mostrato interesse per le problematiche legate all’occupazione, in particolar modo quella giovanile, ed all’attività posta in essere per assicurare l’accoglienza dei migranti.

Ulteriore attenzione è stata riservata alla situazione degli insediamenti di lavoratori agricoli nella Piana, in corso di superamento con la realizzazione di soluzioni alloggiative adeguate.

Il Prefetto, infine, ha evidenziato l’incessante e proficuo lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, coordinate dalla Magistratura, di contrasto alla criminalità organizzata.