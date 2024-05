La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha ricevuto due domande, per il bando concernente la concessione del centro sportivo Sant’Agata a partire dal prossimo 1° luglio. L’Ente aveva pubblicato un bando in cui era prevista una concessione minima per 6 anni, fino ad una massima per 20 anni. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il pomeriggio di lunedì 20 maggio.

p.f.