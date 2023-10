Rende: contro alla rovescia per l’Oktoberfest Calabria [PROGRAMMA]

Il conto alla rovescia dell’Oktoberfest Calabria è ufficialmente entrato nel vivo. Dal 13 ottobre ritorna a Rende (area mercatale) un appuntamento che grazie alla Wisea Eventi negli anni è diventato il più importante d’Italia.

A parlare sono i numeri: 250 mila presenze, 75 mila litri di birra venduta. Numeri da record che hanno superato lo scorso anno l’edizione organizzata a Torino con 130 mila presenze, 2.100 fusti di birra da 30 litri per un totale di circa 65mila litri. L’ampio e il ricco programma della manifestazione che durerà dal 13 ottobre al 31 ottobre è stato presentato ieri sulla terrazza accogliente dell’Alibi di Rende. Il portavoce della Wisea Eventi Walter Sposato ,fin da subito, annuncia una novità importante per quanto riguarda la struttura: “saranno ben 1.000mq coperti e riscaldati in aggiunta ai 3.000mq per accogliere ancora più gente. Una birreria vera e propria che consentirà ai visitatori una maggiore comodità”. Ed è la semplicità anche quest’anno a dettare il ritmo di giornate dove domina una parola, la più importante: condivisione.

Attraverso il sito dell’Oktoberfest (www. oktoberfestcalabria.com) è facile prenotare e pagare il tavolo anticipatamente, consultare il programma e soprattutto avere un quadro chiaro sulla logistica dei parcheggi e delle navette che una comitiva può richiedere su prenotazione.

Il tutto nella massima sicurezza di chi si gode serate accompagnate dalla musica bavarese tutti i giorni con la famosa band Alpen Vagabunden e dai gruppi di musica live. Non mancheranno nei fine settimana i dj che si alterneranno in consolle sotto la super visione di Franco Siciliano. Nel menù c’è una novità importante ed è quella della pasta. Una super carbonara da poter accompagnare con la birra ghiacciata non è male come biglietto da visita di una edizione 2023 che conferma i pranzi domenicali.

I lunedi sera eccolo invece lo “Special Monday” che rappresenta l’altra interessante novità. La presenza e i concerti di Artie 5ive (lunedi 16 ottobre), Tonyeffe (lunedi 23 ottobre), Yung Snapp (lunedi 30 ottobre) incuriosiranno e avvicineranno i più giovani. E’ una grande scommessa da vincere, un’altra ancora per i giovani organizzatori rendesi dotati di lucida follia. Oktoberfest è anche sociale. La Wisea Eventi ha voluto come partener l’Avis (associazione volontari italiani sangue) e l’Associazione Gianmarco Di Maria Cosenza. Due associazioni che durante tutte le serate e le domeniche a pranzo avranno il modo di poter comunicare e fare conoscere meglio il loro mondo con le tante famiglie che affolleranno il capannone più divertente d’Italia.