Cosenza, ritorna l’appuntamento con la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo dei Brettii e degli Enotri

Il Museo dei Brettii e degli Enotri aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) che quest’anno ha per titolo “Apriti Museo!”. L’iniziativa ha per tema l‘accessibilità e come motore il desiderio di raccontare una storia fatta di inclusione, apertura e condivisione. Il Museo diretto da Marilena Cerzoso propone visite guidate tattili e multi-sensoriali, rivolte ai piccoli e alle loro famiglie. Ai visitatori sarà data la possibilità di “toccare con mano” i reperti, di interagire fra loro e con gli oggetti, di fare esperienza in un modo diverso.

Durante l’evento saranno illustrati i progetti portati avanti dal Museo dei Brettii e degli Enotri per rendere il suo percorso espositivo sempre più accessibile.

Ai partecipanti sarà distribuito gratuitamente il taccuino F@Mu 2023, di cui quest’anno è testimonial Greg Heffley, celebre protagonista di “Diario di una Schiappa!”.

Le visite sensoriali potranno essere effettuate alle 10,00 e alle 11,30 al costo di 4 euro per il biglietto famiglia (fino a 2 adulti + 2 bambini) e di 3 euro per il biglietto ridotto per ogni bambino o adulto aggiuntivo.