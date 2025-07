Tutte le curiosità statistiche e i record da battere nel campionato di Serie A 2025/2026

La nuova stagione di Serie A si trascina sempre con sé un po’ di quella precedente, infatti, sia nelle statistiche che nelle quote delle scommesse l’Inter resta al top, con il Napoli campione in carica che si prepara a difendere il titolo. Ma non basta, perché in ogni campionato ci sono nuovi record all time da battere o da raggiungere.

Conte sfida Allegri nella classifica dei migliori allenatori all time

L’allenatore più vincente in assoluto nel campionato di Serie A è il grande Trap (Giovanni Trapattoni) a quota 7 scudetti. Dietro c’è Massimiliano Allegri con 6 titoli all’attivo.

Chiude il podio Antonio Conte con 5 scudetti, che non solo si piazza al primo posto e quest’anno tenterà la rimonta su Allegri, ma diventa il primo allenatore vincente di Serie A con tre club diversi: Juve, Inter e Napoli.

Il ritorno di Ciro Immobile e gli altri migliori bomber di Serie A

Fino allo scorso anno era Paulo Dybala il miglior bomber di Serie A ancora in attività, ma il ritorno di Immobile cambia le gerarchie, perché l’attaccante del Bologna ha segnato 201 volte in Serie A, il campione del mondo argentino 124.

Tornano anche Edin Dzeko alla Fiorentina e Domenico Berardi con il Sassuolo, che insieme a Zapata e Lautaro costituiscono la top 6 di questa classifica assoluta.

La Roma devastante, vuole rimontare sul Napoli nell’Albo d’Oro

Questa è la curiosità statistica più rilevante, perché il Napoli con il quarto scudetto ha staccato la Roma con tre titoli nell’Albo d’Oro, quindi si prevede una lotta senza esclusione di gol tra questi due club.

I Giallorossi possono vantare su una rosa consolidata e un esperto come Ranieri nella dirigenza, che sicuramente risolverà tutti i problemi vissuti nell’ultima stagione. Intanto, Gasperini riprende da un punto statistico prezioso, che fa dei Giallorossi il club più in forma nelle ultime 23 gare dello scorso campionato.

Il Napoli ci riprova con la miglior difesa di tutta Europa

L’anno scorso nella prima giornata il Napoli perse 3 – 0 contro il Verona e proprio da lì Antonio Conte ha iniziato a scrivere una pagina importante nella storia del club.

Oggi, i campioni in carica sono i favoriti e il palinsesto bet propone la quota Antepost a 3: stiamo parlando della migliore difesa d’Europa, con soli 27 gol subiti in 38 match giocati. Il Napoli ci riprova e lo fa in grande stile, quello dei grandi club che puntano a vincere tutto: diciamolo francamente, puntano al Triplete.

Bologna e Fiorentina al top per sconfiggere le big

Attenzione a questi due club, che oltre al ritorno di due attaccanti tra i più forti della storia di Serie A, possono vantare una costruzione tattica (e statistica) davvero sorprendente nelle ultime stagioni.

Il Bologna ha vinto la Coppa Italia nel 2025, stabilendo anche il record di unica squadra a vincere 3 finali su 3 in questo torneo. La Viola è reduce da due finali di Conference e una finale di Coppa Italia negli ultimi anni, pronta per spiccare il volo sia in campionato che negli altri tornei.