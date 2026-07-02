Tonno Callipo Volley, Santacroce: “Premio al lavoro di tutti. La serie A3 uno stimolo in più”

Si consolida lo staff tecnico della Tonno Callipo: ci sarà ancora Alessandro Santacroce a supportare coach Lanci quale vice allenatore. Un collaboratore prezioso nel corso della stagione, integratosi alla perfezione sia nello staff tecnico che nel rapporto quotidiano col gruppo-squadra. Carica e determinazione elevate per Santacroce, entusiasta nel ricominciare in Serie A3.

Alessandro, promozione al primo colpo con la Tonno Callipo: sensazioni a freddo?

“A distanza di qualche settimana la soddisfazione è ancora enorme. Vincere un campionato non è mai semplice e riuscirci al primo tentativo rende il risultato ancora più significativo. È stato il premio per il lavoro svolto quotidianamente dalla società, dallo staff e dagli atleti, che hanno dimostrato grande impegno e senso di appartenenza durante tutta la stagione”.

Tra poco si riparte: con quanto entusiasmo e perché?

“Tantissimo, la promozione rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Affrontare una categoria superiore significa misurarsi con nuove sfide e continuare un percorso di crescita personale e professionale. Questo è uno stimolo importante per tutti noi”.

Si consolida uno staff tecnico di valore con coach Lanci ed il ds Defina…

“Sì, credo che la continuità rappresenti un valore aggiunto importante. Proseguire il percorso con coach Lanci e con il direttore sportivo Defina significa poter dare seguito ad un lavoro che ha già prodotto risultati di spessore. C’è grande sintonia all’interno dello staff e questo facilita la programmazione, la gestione del gruppo e la crescita complessiva del progetto tecnico”.

Che torneo di A3 immagini per la prossima stagione?

“Sicuramente molto competitivo e di alto livello, con squadre attrezzate e piazze importanti. Per noi sarà una sfida stimolante, da affrontare con umiltà, consapevoli che la categoria richiederà un ulteriore salto di qualità sotto tutti gli aspetti. L’obiettivo sarà continuare il percorso di crescita intrapreso, lavorando con serietà e cercando di farci trovare pronti ad ogni appuntamento”.

Durante il recente test-match tra Italia U22-Tunisia nel nuovo Palasport di Lamezia eri impegnato nella formazione propria del tuo ruolo, di cosa si è trattato?

“Sì, sto portando avanti con grande interesse il mio percorso di crescita professionale. Poter osservare da vicino il lavoro della Nazionale italiana Under 22 rappresenta un’importante opportunità di formazione e confronto. Esperienze come queste contribuiscono ad arricchire il bagaglio tecnico e umano, permettendomi di acquisire nuove conoscenze e spunti da trasferire poi nel lavoro quotidiano in palestra”.