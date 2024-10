Focus Lavori pubblici a Reggio, Latella: “Dopo questa importante ricognizione ripartiamo con maggiore consapevolezza”

«Sono stati due giorni preziosi che sono serviti a fare il punto sui cantieri aperti e sul loro stato dell’arte, orientati a una visione unitaria della città del futuro». Con queste parole il consigliere comunale di Italia Viva Giovanni Latella ha commentato in una nota stampa il lavoro svolto nel focus “Lavori pubblici” sulle attività programmate dall’Amministrazione e che ha animato negli ultimi giorni palazzo San Giorgio, alla presenza degli assessori, dei consiglieri delegati, dei dirigenti dei Settori coinvolti, dei Funzionari e dei Rup degli interventi esaminati e presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Latella si è soffermato in particolare sull’importanza del confronto: «Fondamentale – ha detto – non solo per le attività in atto, ma anche per la futura programmazione che abbiamo in cantiere con finanziamenti comunali ed extracomunali e per le decisioni che prenderà l’Amministrazione in relazione a lavori pubblici e interventi infrastrutturali secondo le concordate linee di mandato».

«Discutere insieme ai dirigenti e ai nostri tecnici, carte alla mano, e mettere nero su bianco attività in atto, criticità e possibili soluzioni si è rivelata, come già in passato, una modalità efficace e costruttiva per superare stalli e problematiche. Dopo questa importante ricognizione ripartiamo con maggiore consapevolezza dal documento finale considerando stati di avanzamento dei cantieri e future prospettive Dalla fase di discussione si deve ora passare a quella operativa perché veramente con la spinta necessaria potrà cambiare il volto della città» ha concluso il consigliere comunale.