Morte avvocato Panuccio, il cordoglio del sindaco ff Brunetti: “Profondamente addolorati”

«Siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell’avvocato Alberto Panuccio. La sua dipartita rappresenta una grave perdita per tutta la comunità reggina, a cominciare dal mondo forense». È quanto afferma il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, aggiungendo: «Il noto legale, fratello dell’indimenticato professor Vincenzo, è stato anche consigliere comunale, eletto nella lista Democrazia Cristiana nel 1982. Per diversi anni presidente dell’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria, docente all’Università Mediterranea, alla Scuola superiore di servizio sociale “Mons.G.Ferro” e giudice tributario della Commissione tributaria provinciale reggina, l’avv. Alberto Panuccio era un vero e proprio punto di riferimento per l’avvocatura e, soprattutto, per i tanti giovani reggini che si avviano alla carriera nel settore giudiziario».

«A nome della Città di Reggio Calabria e mio personale – ha concluso l’inquilino di Palazzo San Giorgio – esprimo profondo cordoglio e sentite condoglianze alla famiglia e a quanti a lui cari e ci stringiamo a loro in questo momento di dolore».