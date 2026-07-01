Rende: domani l’incontro pubblico dei Riformisti, “Il progetto riformista per tornare a vincere in Calabria”

Il prossimo Giovedì 2 luglio ‘26, l’Associazione “I Riformisti” promuove un importante incontro pubblico sul tema cruciale: “Il progetto riformista per tornare a vincere in Calabria”. L’iniziativa politico-culturale nasce dall’esigenza di avviare una profonda e costruttiva riflessione sul futuro del centrosinistra regionale.

Il centrosinistra esibisce una crisi identitaria evidente a tutti.

“Se vogliamo davvero tornare a vincere e governare questa Regione, dobbiamo colmare quel vuoto politico che il Partito Democratico da solo non riesce a riempire. Serve una nuova spinta ideale e organizzativa: il nostro progetto politico nasce proprio per aggregare tutte le forze sane, laiche, socialiste e riformiste della Calabria intorno a programmi chiari, fattibili e innovativi”, dichiara il segretario regionale Salvatore Magarò.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, agli amministratori locali, ai movimenti civici e a tutte le forze politiche che intendono contribuire attivamente alla costruzione di un nuovo modello politico per la Calabria.

L’incontro si terrà a Rende, presso il Museo del Presente con inizio alle ore 17:30.