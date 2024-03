Danneggiamento auto carabinieri a Corigliano Rossano, la solidarietà del senatore Rapani: “Atti intollerabili”

«Un atto di vandalismo che colpisce nel cuore l’operato delle forze di polizia, dedite alla protezione della comunità e al mantenimento dell’ordine pubblico».

Queste le parole del Senatore di FDI Ernesto Rapani che, dopo il danneggiamento di alcune autovetture dei Carabinieri, non esita ad esprimere una ferma condanna del gesto e sostegno incondizionato all’Arma.

«Il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano e il tenente colonnello Marco Filippi – afferma Rapani – meritano il massimo rispetto per il lavoro instancabile e il sacrificio personale che dedicano al bene della collettività. In questo momento di difficoltà, è fondamentale riaffermare con forza il principio che atti di vandalismo contro le forze dell’ordine non saranno mai accettati né tollerati nella nostra società. La tutela della sicurezza pubblica è una missione cruciale, ed è nostro dovere sostenere le forze di polizia nel loro impegno quotidiano. Insieme – conclude il Sen. Rapani – dobbiamo condannare con fermezza qualsiasi forma di violenza nei confronti delle forze dell’ordine, ribadendo il nostro impegno per una società basata sulla legalità e il rispetto reciproco».