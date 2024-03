Borghi italiani, il progetto del senatore Rapani per contrastare lo spopolamento dei centri storici: presentato il ddl a Caloveto

Il senatore Ernesto Rapani ha tenuto un incontro a Caloveto, durante il quale ha annunciato, tra le tante, un’iniziativa innovativa volta a contrastare lo spopolamento dei centri storici italiani. Oltre a discutere questioni politiche e sociali di attualità, Rapani – si legge in un comunicato stampa dello stesso politico di Fratelli d’Italia – ha presentato un disegno di legge che potrebbe rivoluzionare la prospettiva di numerosi borghi, inclusi quelli della Calabria.

Il problema dello spopolamento dei centri storici è un fenomeno diffuso in tutta Italia, caratterizzato da una progressiva diminuzione della popolazione residente e dal declino delle attività economiche locali. Tuttavia, secondo Rapani, è possibile trasformare questa proposta in un’opportunità per il rilancio dei borghi e per il mantenimento del patrimonio culturale e storico del Paese.

Il disegno di legge proposto dal Sen. Gianni Rosa integrato e condiviso dal Sen. Rapani prevede diverse misure per incentivare il ripopolamento dei centri storici, tra cui: esenzione dalle tasse comunali per le attività che decidono di insediarsi in queste zone; deroga alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche e agli strumenti urbanistici relativamente all’altezza dei locali; incentivi finanziari per gli investimenti nelle strutture del centro storico. Il parlamentare ha sottolineato l’importanza di valorizzare le potenzialità dei centri storici, non solo come luoghi di interesse culturale e storico, ma anche come destinazioni turistiche attrattive. Grazie alla loro posizione strategica e al loro fascino intrinseco, questi borghi possono diventare dei veri e propri poli di attrazione per i visitatori, contribuendo così alla crescita economica e sociale delle comunità locali. Una delle proposte più interessanti del disegno di legge è la possibilità di ristrutturare i fabbricati dismessi nei centri storici per trasformarli in case albergo. Queste strutture potrebbero ospitare sia residenti permanenti che turisti, offrendo una soluzione abitativa flessibile e contribuendo allo sviluppo del settore turistico locale. La posizione geografica favorevole dei borghi, come sottolineato da Rapani, rappresenta un ulteriore vantaggio per la loro rinascita. La vicinanza al mare e la bellezza del paesaggio circostante potrebbero rendere questi luoghi delle destinazioni ideali per coloro che desiderano godere di un soggiorno rilassante e autentico.