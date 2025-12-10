Omicidio del capo ultrà Boiocchi: sarà un processo rapido. Il pm: “Ho bisogno di un solo testimone”

Sarà un processo rapido quello sull’omicidio, premeditato e aggravato dalle modalità mafiose, di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà della curva interista, e che si aprirà di fatto ad aprile con la seconda udienza e dovrebbe terminare prima della pausa estiva. “Per il processo ho bisogno di un solo testimone, un investigatore di polizia giudiziaria”, ha fatto presente alla Corte d’Assise (giudici togati Bertoja e Fioretta) il pm Paolo Storari, anche perché quattro imputati su cinque sono “reo confessi” e le difese, tra cui i legali Mirko Perlino e Jacopo Cappetta, hanno dato il consenso all’acquisizione nel dibattimento di gran parte degli atti, tra cui testimonianze, interrogatori e annotazioni di polizia giudiziaria su quell’uccisione del 2022 che era rimasta un “cold case”, ma che è stata risolta anche grazie alla collaborazione di Andrea Beretta.

Beretta finì in carcere nel settembre 2024 per aver ucciso l’altro leader della curva Nord interista, Antonio Bellocco, dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta, e poi iniziò a collaborare anche nelle indagini dopo il maxi blitz “doppia curva” sempre dello scorso anno. E’ stato già condannato a 10 anni per l’omicidio Bellocco e per la presunta associazione per delinquere aggravata dalle infiltrazioni della ‘ndrangheta.

Il processo in Assise proseguirà il 9 e 16 aprile, per sentire l’unico teste d’accusa e per l’esame degli imputati, poi il 4 maggio per un paio di testimoni che le difese vogliono comunque ascoltare. E ancora il 25 e 27 maggio per gli interventi delle parti. Poi sarà da fissare la data del verdetto.

Con un processo ‘veloce’ quattro imputati su cinque, quelli che hanno confessato, puntano ad ottenere tutte le attenuanti possibili, anche perché da codice si tratta di un’accusa da ergastolo.