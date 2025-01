Mazzaferro (Forza Italia): “La Calabria e le sue eccellenze culinarie presenti al Sigep”

Nella vivace atmosfera della Fiera di Rimini si sta svolgendo in questi giorni il Sigep, considerato l’appuntamento irrinunciabile per scoprire le ultimissime novità, innovazioni e tendenze del food service dolce, in abbinamento alle filiere del coffee e bakery: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, arredamento, packaging e servizi. Gli espositori presentano il futuro della loro industria, offrendo ai visitatori approfondimenti esclusivi sulle tendenze di domani e sui gusti inesplorati.

“La Calabria per la prima volta presente in modo istituzionale alla kermesse internazionale di Rimini. Uno stand per ospitare i produttori calabresi attivi nei settori di pasticceria, gelateria, panetteria e pizzeria. Professionisti dalle grandi doti e capacità, che in questi anni si sono distinti per qualità, tradizione e nello stesso tempo innovazione. La partecipazione ha lo scopo di fare conoscere le eccellenze artigianali del nostro territorio, come ad esempio il bergamotto, re degli agrumi calabresi, che riveste una grande importanza nell’economia regionale. Tra i prodotti di punta anche gelati artigianali a base di olio e agrumi calabresi; dolci tipici rivisitati, come la ‘nduja dolce al cioccolato; ingredienti di qualità, quali miele, mandorle e liquori artigianali”. Sono queste le parole di Vincenzo Mazzaferro, dirigente provinciale di Forza Italia Reggio Calabria presente a Rimini durante l’evento.

“Si tratta – sottolinea l’imprenditore della locride – del più importante appuntamento al mondo nel settore e costituisce, per la Calabria e le sue aziende, una preziosissima vetrina capace di mettere in mostra le nostre eccellenze che rappresentano un valore inestimabile, che va protetto, tutelato e valorizzato a livello internazionale”.

“La Calabria – conclude Mazzaferro- in questo momento, come non mai, grazie al costante impegno del nostro Presidente Roberto Occhiuto, si presenta al mondo svelando la sua vera identità, dove prevalgono le sue bellezze e prelibatezze. Una terra che inizia ad essere narrata, puntando su una promozione mirata che è partita dalla Bit 2024, presentando un’offerta turistica variegata in grado di soddisfare le esigenze sempre più diversificate dei turisti provenienti da tutto il mondo e oggi continua al Sigep World, dove ci mostriamo non soltanto attrattivi con paesaggi e territori, ma anche attraverso i nostri straordinari artigiani dal valore indiscusso”.