Celebre (Cgil): “Importanti protocolli di legalità contro la ‘ndrangheta”

“L’operazione della Dda di Catanzaro portata a termine nei giorni scorsi ha smascherato un sistema di sovrafatturazioni attuate da ditte compiacenti per pagare le estorsioni sul valore dell’appalto del 3 Megalotto della statale 106, uno dei più grandi progetti in Calabria”. Lo afferma in una nota Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria. “Oltre all’intervento delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il lavoro svolto, e alla collaborazione delle imprese, è fondamentale riconoscere – ha evidenziato il segretario generale della Fillea Cgil Calabria – il ruolo dei protocolli di legalità sottoscritti per questa infrastruttura. Impegni tra le parti firmatarie che hanno svolto un ruolo cruciale nel garantire trasparenza e legalità, creando un sistema di controllo efficace. Il consorzio Sirjo (Webuild), Anas e le organizzazioni sindacali (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) hanno dimostrato un impegno costante nella lotta contro la criminalità e a favore dello sviluppo del territorio, contribuendo a mantenere elevati gli standard di legalità e sicurezza sul cantiere”. “Questo tipo di collaborazione tra istituzioni, imprese e il sindacato – conclude Celebre – è essenziale per contrastare l’infiltrazione mafiosa e promuovere una crescita sana e sostenibile dell’intera Calabria”.