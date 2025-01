Al Winter Fancy Food Show sapori Made in Calabria in vetrina con Feelsud

Le eccellenze del made in Calabria tornano protagoniste al Winter Francy Food Show, il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari del Nord America. Tra le 15 realtà calabresi dell’agroalimentare di qualità, a debuttare per la prima volta sarà Feelsud, la giovane startup tutta al femminile per raccontare il meglio del cibo Made in Calabria. Un appuntamento giunto alla sua 49esima edizione, che si terrà dal 19 al 21 gennaio, ritenuto un faro per le tendenze del mercato in quanto primo evento mondiale dell’anno dedicato a rare specialità gastronomiche, cibi gourmet e piccole produzioni locali di standard elevato.

FeelSud a Las Vegas

Un’occasione, per Feelsud, quella di celebrare la calabresità a Las Vegas valorizzandone le eccellenze. Anche le box gastronomiche ecologiche ideate dal team di FeelSud (Sala Ovest — 2246) incuriosiscono i visitatori della prestigiosa kermesse fieristica statunitense. Un pubblico esigente nel quale hanno fatto breccia le gustose soluzioni proposte: dal miele al tartufo nero di Calabria, ai carciofini selvatici mignon, fino ai tradizionali formati di pasta impreziositi da funghi porcini della Sila e peperoncino piccante calabrese.

Sapori di Calabria negli USA

Momenti di confronto ricchi di stimoli, utili a promuovere su scala internazionale le tipicità calabresi, grazie agli sforzi e alla passione di persone motivate che hanno scelto di restare sul territorio per valorizzarne il potenziale e crescere costruendo sviluppo. Il team Feelsud compie così un passo da gigante affacciandosi al mercato americano. Un obiettivo raggiunto attraverso un lungo lavoro di squadra, su una logistica complessa, per far recapitare anche negli Stati Uniti il “pacco dalla Calabria”, ricco di sapori inimitabili e consentire agli amanti del mangiar bene e di avere in tavola sapori genuini ed esclusivi.