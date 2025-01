Incontro tra il Gal BaTir e il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria: verso un progetto di cooperazione internazionale per uno sviluppo territoriale sostenibile

Si è svolto presso la sede del Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, a Gioia Tauro, un incontro strategico tra i rappresentanti del Gal BaTir e i membri del Consolato, finalizzato all’avvio di un progetto di cooperazione internazionale.

L’incontro è nato dalla volontà condivisa di mettere in campo un’iniziativa tra l’area dei comuni ricadenti nel Gal BaTir e alcune aree del Marocco, con l’obiettivo di creare sinergie e progetti condivisi. Il fine ultimo è promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, stimolando imprenditorialità, occupazione e coesione sociale.

L’idea alla base della riunione è stata quella di gettare le basi per un rapporto stabile tra il Marocco e altri paesi dell’area del Mediterraneo, favorendo uno scambio di esperienze e competenze che possano tradursi in opportunità concrete per le comunità coinvolte.

Erano presenti all’incontro: il Console Onorario del Regno del Marocco, Avv. Domenico Naccari, l’Avv. Giuseppe Saletta, Consulente del Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, il Presidente del Gal BaTir Emanuele Antonio Olivieri (in collegamento telefonico), il Direttore del Gal BaTir Fortunato Cozzupoli e Antonio Blandi, Project Manager di Officine delle Idee.

La proposta è stata accolta con entusiasmo dal Console Onorario del Regno del Marocco, Avv. Domenico Naccari, il quale ha dichiarato: «La Calabria e il Marocco hanno un grande potenziale da esprimere attraverso progetti di cooperazione internazionale. Insieme possiamo creare sinergie importanti per promuovere lo sviluppo dei rispettivi territori e migliorare la qualità di vita delle nostre comunità locali. Questo confronto rappresenta un passo significativo per consolidare i rapporti tra Calabria e Marocco, favorendo partnership che possano generare benefici concreti e duraturi».

Il Presidente del Gal BaTir, Emanuele Antonio Olivieri, ha sottolineato l’importanza di un approccio strategico e continuativo, affermando che: «I popoli e le comunità che vivono sulle sponde del Mediterraneo devono lavorare insieme per creare le condizioni di una collaborazione serena e sistemica. Solo così si potrà costruire un contesto capace di garantire alle comunità locali basi solide per progettare e costruire il proprio futuro in maniera sostenibile e inclusiva».

Il Direttore del Gal BaTir, Fortunato Cozzupoli, ha evidenziato l’importanza del dialogo e della condivisione di strategie comuni: «Il Mediterraneo è uno spazio di connessione storica e culturale, e oggi più che mai abbiamo il dovere di sfruttare questa rete naturale per dare vita a progetti che valorizzino le risorse locali, promuovano l’innovazione e creino nuove opportunità per i giovani e per le imprese dei nostri territori».

Questo primo faccia a faccia rappresenta il punto di partenza di un percorso che – come ribadito più volte -intende rafforzare la cooperazione tra territori calabro-marocchini all’insegna della comune identità mediterranea.