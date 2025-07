Il 12 luglio Transumanza nel Parco della Sila delle Capre Nere Calabresi: un cammino tra natura, tradizione e biodiversità

Il 12 luglio è il grande giorno della Transumanza delle Capre Nere Calabresi dell’Azienda Cistaro/Garofalo, condotta da Armando, Giovane Pastore Custode. I Pastori Custodi, come Armando, non si limitano a condurre gli animali, ma sono veri guardiani della biodiversità, custodi di saperi antichi, razze autoctone e paesaggi rurali unici.

L’evento è realizzato nell’ambito del Progetto Pastore Custodi del Parco della Sila ed è un’opportunità straordinaria per vivere un’esperienza autentica nel cuore della Sila, accompagnando il gregge lungo il tradizionale percorso di transumanza che parte da Contrada Difisella (Cotronei) e si snoda attraverso antichi tracciati – veri e propri corridoi ecologici – fino a Località Principe, nel cuore del Parco.

Un cammino lento e profondo, che unisce uomo e natura, celebrando la biodiversità, la tradizione e la sostenibilità. Al termine del percorso, ad attendere i partecipanti, ci sarà un pranzo autentico preparato dai pastori, per gustare sapori genuini e condividere un momento di convivialità.

Un’esperienza che arricchisce corpo e spirito, un invito a rallentare, riflettere e riscoprire il valore del cammino e del legame con la terra.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni: Antonio – 329 458 5074