Stalli fiera di San Vitaliano a Catanzaro, Costa: “Confusione e difformità dal regolamento nell’avviso del settore attività economiche”

“Sta suscitando non poche perplessità l’organizzazione della festa di San Vitaliano da parte del Comune di Catanzaro. In particolare, la ‘gestione’ degli stand. Purtroppo, e non è la prima volta, l’assessorato alle attività economiche sta eludendo il regolamento comunale in materia seguendo logiche tutt’altro che limpide e trasparenti”.

E’ quanto afferma in una nota stampa il consigliere comunale Gianni Costa, che prosegue: “Per quanto riguarda le postazioni non food, il regolamento ne prevede 30 destinati all’artigianato e collezionismo e sancisce che l’organizzazione sia demandata oltre che al Comune e alla Pro Loco, anche all’associazione di categoria. Quest’ultima non è tuttavia menzionata nell’avviso per la fiera di San Vitaliano. Ricordo ancora che, sempre a memoria del regolamento, è addirittura prevista una ‘Consulta delle fiere’ che contempla la partecipazione attiva delle sigle sindacali maggiormente rappresentative. Queste ultime sono state assolutamente bypassate dal Comune, lasciando intendere la volontà di una gestione ‘unilaterale’ dell’evento”.

“Ancor più paradossale – prosegue Costa – è il capitolo del settore food. Sempre citando il famigerato avviso dell’assessorato, per realizzare il percorso enogastronomico identitario ci sono due possibilità. Gli esercenti di Corso Mazzini e via Jannoni potranno usare gli spazi immediatamente prospicienti le proprie attività commerciali mentre quelli presenti in altri punti della città, invece, ci saranno dei veri e propri stand (passando per il tramite della Pro Loco). In sostanza, un pizzaiolo del quartiere marinaro o un ristoratore della zona nord della città potrà avere uno stand del food pur non essendo chiaro se in possesso delle relative autorizzazioni per le aree pubbliche”.

“Troppe sono le anomalie e le criticità dell’avviso per la fiera di San Vitaliano rispetto al regolamento comunale in materia. Per questo – conclude Costa – invito l’assessore Furrer a correggere tutte le ipotizzate difformità per garantire parità di trattamento fra i diversi operatori commerciali coinvolti”.